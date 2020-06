V Ljubljani trčila avtomobil in avtobus, trije huje poškodovani

Kot so nam potrdili na PU Ljubljana, se je na Litijski cesti zgodila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena osebni avtomobil in avtobus. Voznik osebnega vozila je pri zavijanju v križišču izsilil prednost vozniku avtobusa. Osebno vozilo je po trku odbilo v drog semaforja. V nesreči sta se oba voznika lažje poškodovala, trije sopotniki v osebnem vozilu pa so huje poškodovani. Življenje enega od njih je ogroženo.

V petek okoli pol desete ure zvečer so ljubljanske policiste obvestili o prometni nesreči na Litijski cesti v Ljubljani. Kot je sporočila Aleksandra Golecs PU Ljubljana, je voznik osebnega vozila pri zavijanju v križišču izsilil prednost vozniku avtobusa. Osebno vozilo je po trku odbilo v drog semaforja, kjer je tudi obstalo. V nesreči sta se oba voznika lažje poškodovala, trije sopotniki v osebnem vozilu pa huje. Življenje enega od njih je ogroženo. Štiri osebe so po podatkih Uprave za zaščito in reševanje prepeljali v UKC Ljubljana. Več informacij še ni znanih.