Črna kronika

Voznica zbila otroka, ki je s skirojem prečkal cesto

Novo mesto, 12. 11. 2025 16.40 | Posodobljeno pred 9 minutami

V Novem mestu se je zgodila prometna nesreča, ko je 45-letna voznica na prehodu za pešce trčila v otroka, ki je s cesto prečkal na skiroju. Otroka so odpeljali v bolnišnico. Policija dogodek še preiskuje.

Prometna nesreča v Novem mestu
Prometna nesreča v Novem mestu FOTO: Iztok Kosalec

Prometna nesreča se je zgodila okoli 14.30 na Kandijski cesti v Novem mestu, v bližini križišča s Topliško cesto. 

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov s kraja nesreče je 45-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v otroka, ki je s skirojem prečkal cesto, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Prometna nesreča v Novem mestu
Prometna nesreča v Novem mestu FOTO: Iztok Kosalec

Kot so še dodali na PU Novo mesto, vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo. O ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Japa Jade
12. 11. 2025 17.26
Če se ne motim je mali v prekršku, čez prehod za pešce se gre lahko izključno le peš. Kar pa večina kolesarjev vsaj v Lj ne ve.
ODGOVORI
0 0
DirtySanchez
12. 11. 2025 17.25
+0
Koliko je napihala.? Razen če ni pihala, da je mogoče žena kakšnega vplivneža?
ODGOVORI
1 1
tornadotex
12. 11. 2025 17.24
a je bil čivil?
ODGOVORI
0 0
Lolita
12. 11. 2025 17.22
tiskarski škrat... besedilo ---S cesto prečkal na skiroju? :))
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
12. 11. 2025 17.22
+2
Vsaka nesreča je po svoje tragika. Ampak a nimate nek prometni zakon, da je treba pred prehodom sestopiti iz skiroja in ob njem peš prekoračiti prehod? Tudi neka starostna meja je kdaj lahko voziš skiro. Žal v članku ni nobenih relevantnih podatkov.
ODGOVORI
2 0
Dddddddd
12. 11. 2025 17.21
+4
To elektricno zlo je treba na ceatah omejit. Mularija popolnoma nic ne pazi, mislijo, da imajo vsepovsod prednost. Kje so casi, ko si se na prehodu za pesce ustavil, pocakal, pogledal levo, desno in potem preckal. To se pa samo brezglavo divja..
ODGOVORI
4 0
Killing of Hind Rajab
12. 11. 2025 17.21
+0
otroku zdravja...Voznica NI kriva...mularija / tudi peš hodi okoli po možnosti s kapuco kot da so doma v dnevni sobi....cesta ni igrišče in šofer ni igrača
ODGOVORI
1 1
Aleksei Kaar
12. 11. 2025 17.20
+3
Tamali ni pogledal ne levo ne desno ampak bum na cesto. Na prehodu se gre pes, ne s skirojem, ne s kokesom, motorjem...
ODGOVORI
4 1
vrtnar _
12. 11. 2025 17.22
+1
ja vzgoja staršev in tistih, ki stopijo na prehod za pešce, niti slučajno, da nebi pogledali, če je prosto. Pa sami veste, koliko je takih, zlasti mulotov
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
12. 11. 2025 17.24
Še nisem videl nikogar, ki bi kolo potiskal čez prehod za pešce 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
12. 11. 2025 17.20
+4
Na prehodu za pešce moraš iti poleg skiroja in kolesa ) Toliko v vednost..
ODGOVORI
4 0
Dr Fig
12. 11. 2025 17.18
+6
Čez prehod za pešce greš lahko samo peš. S skirojem, kolesom pa nimaš prednosti.
ODGOVORI
6 0
bronco60
12. 11. 2025 17.15
+0
Hudo
ODGOVORI
1 1
Sionist
12. 11. 2025 17.15
-4
Voznica ni slovenka.
ODGOVORI
1 5
mulc100
12. 11. 2025 17.23
Ja, je tvoja mama
ODGOVORI
0 0
