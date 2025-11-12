Voznica zbila otroka, ki je s skirojem prečkal cesto

Prometna nesreča se je zgodila okoli 14.30 na Kandijski cesti v Novem mestu, v bližini križišča s Topliško cesto.
Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov s kraja nesreče je 45-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v otroka, ki je s skirojem prečkal cesto, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.
Poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.
Kot so še dodali na PU Novo mesto, vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo. O ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.
