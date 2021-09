Prometna nesreča v okolici Domžal: ena oseba umrla

O nesreči, ki se je zgodila v sredo zvečer, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje (SPIN). Po trčenju vozil so kraj nesreče zavarovali gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale. Odklopili so oba akumulatorja, očistili vozišče, osvetlili kraj dogodka in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Kamnik, Ljubljana in Domžale.