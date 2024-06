Prometna nesreča v Topolšici usodna za 40-letnega motorista

V Topolšici se je v nedeljo popoldne smrtno ponesrečil motorist. 40-letni državljan Bosne in Hercegovine je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal z vozišča in trčil v prometni znak. Hudo poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor, kjer je v jutranjih urah umrl.