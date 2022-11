Prometna nesreča več osebnih vozil izven naselja Godešič

Policisti na cesti Škofja Loka-Jeprca izven naselja Godešič obravnavajo prometno nesrečo s telesnimi poškodbami in udeležbo več osebnih vozil. Cesta bo zaprta za ves promet predvidoma dve uri. Obvoz je urejen po lokalni cesti Pustal-Sora-Medvode in cesti Medvode-Kranj, so sporočili s PU Kranj.