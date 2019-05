Na avtocesti pri Višnji Gori se je prevrnil kombi s prikolico

Okoli 19.30 se je na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod prevrnil kombi s prikolico. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas proti Ljubljani. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Na kraju nesreče so še vedno policisti, ki ugotavljajo vzrok nesreče, še vedno pa tudi poteka odstranjevanje posledic prometne nesreče.