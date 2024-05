Prometna nesreča zaprla avtocesto za več ur, udeleženih šest vozil

Dolenjski policisti so bili ob 16.53 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na dolenjski avtocesti iz smeri Medvedjeka proti Trebnjem. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih Postaje Prometne policije Novo mesto je bilo v nesreči udeleženih pet osebnih vozil in tovorno vozilo s cisterno, v kateri ni bilo nevarnih snovi. Zaradi posredovanja interventnih služb in odstranjevanja posledic nesreče je bil promet na tem delu oviran do 20.25, ko je bil v celoti sproščen.