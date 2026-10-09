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Črna kronika

Prometna nesreča: zaprta avtocesta med Domžalami in Šentjakobom

Ljubljana , 09. 10. 2026 10.53 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Priključek LJ – Domžale

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.

Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom, poroča Prometno-informacijski center. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Lukovica - Domžale.

Priključek LJ – Domžale
Priključek LJ – Domžale
FOTO: PIC
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