Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom, poroča Prometno-informacijski center. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Lukovica - Domžale.
Črna kronika
Prometna nesreča: zaprta avtocesta med Domžalami in Šentjakobom
Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.
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