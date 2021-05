Vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo, pet oseb poškodovanih

Ob 2.33 je na avtocesti med Tepanjem in Dramljami pri Golem Rebru v občini Slovenske Konjice kombinirano vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v drevo in se prevrnilo na bok, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Slovenske Konjice in PGD Zreče so zavarovali kraj, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovane osebe, nudili pomoč reševalcem NMP in odklopili akumulator. Reševalci NMP Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica in Celje so oskrbeli pet poškodovanih oseb in jih odpeljali v bolnišnico. Eno osebo so pregledali na kraju nesreče.