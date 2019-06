Prometne nesreče s hudimi poškodbami: trčila v vozilo in odpeljala, ne da bi ustavila

V petek okoli 15.30 ure se je v Vinski Gori zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. 32-letni voznik je zapeljal na nasprotno smer vozišča in najprej trčil v osebno vozilo voznika, ki je pravilno pripeljal nasproti in nato še v osebni avtomobil, v katerem sta bili dve osebi, voznici stari 46 in 57 let. Obe sta bili v trčenju lažje poškodovani. 32-letnik pa je bil huje poškodovan.

Že dobro uro kasneje so policisti Policijske uprave Celje obravnavali novo prometno nesrečo, ki se je zgodila v Šentjurju. 18-letna voznica osebnega vozila, ki je vozila iz smeri Šentjurja proti Stopčam, je v bližini kmetijske šole zapeljala na levo smerno vozišče in trčila v tovorno vozilo, s katerim je nasproti pripeljal 50-letni voznik. 18-letnica se je v trčenju hudo poškodovala, njen 18-letni sopotnik pa lažje.

Po trčenju odpeljala, ne da bi ustavila

Malo pred 19.00 uro pa so obravnavali prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, ki se je zgodila na relaciji Luče - Mozirje. 40-letni voznik osebnega vozila je policijo obvestil, da je vanj trčila voznica osebnega avtomobila, ki je zapeljala na nasprotno smer vozišča in po trčenju odpeljala, ne da bi ustavila. 49-letno povzročiteljico prometne nesreče, ki je kazala očitne znake alkoholiziranosti, je policija izsledila v Lučah, sporočajo s PU Celje.

Voznica je odklonila preizkus alkoholiziranosti, zato so ji policisti odredili strokovni pregled in jo pridržali. 40-letni voznik, v katerega je povzročiteljica trčila, se je v prometni nesreči hudo poškodoval. Policija obvestila v tem primeru še zbira, preiskujejo pa sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.