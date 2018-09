Prometni kolaps v Kranju: v zgolj nekaj urah 11 prometnih nesreč

Gorenjski policisti so imeli polne roke dela. Obravnavali so več prometnih nesreč, ki so poleg zapor cest in okvare semaforja v Kranju hromile promet. V okolici Kranja so nastajali daljši zastoji na vseh cestah, ki vodijo proti mestu. Zaradi zapore na cestah, ki vodijo proti oziroma skozi Kranj, zastoje v jutranjih in popoldanskih konicah pričakujejo do nadaljnjega.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, so gorenjski policisti danes obravnavali kar 11 prometnih nesreč z lažjimi posledicami. Prometne nesreče so se zgodile v zgolj nekaj urah na zelo obremenjenih cestah ali odsekih. Prva prometna nesreča se je zgodila ob 13.30, ko je raztresen tovor s tovornega vozila na priključku Kranj vzhod proti Karavankam poškodoval tri osebne avtomobile. Ob 14.25 se je zgodila druga nesreča, ko je tovorno vozilo zaradi počene pnevmatike na avtocesti pri Lescah proti Karavankam trčilo v odbojno ograjo, odpadni deli pnevmatike pa so poškodovali še dve drugi vozili. Ob 17.20 so policisti obravnavali še trčenje dveh vozil zaradi neprilagojene hitrosti vožnje. FOTO: Damjan Žibert Čez deset minut sta pred delavskim mostom v Kranju zaradi neupoštevanja pravil prednosti trčila dva osebna avtomobila. Ob 14.55 sta na odseku Torovo – Voklo še rahlo trčila osebni avtomobil s prikolico in tovorno vozilo. V razmaku petih minut je bilo v prometni nesreči udeleženih pet vozil, med njimi štiri osebna vozila in avtobus, a ni šlo za hujšo nesrečo. Čez deset minut sta se na odseku Lesce – Vrba oplazili dve tovorni vozili. Zaradi zapore na cestah, ki vodijo proti oziroma skozi Kranj, zastoje v jutranjih in popoldanskih konicah pričakujemo do nadaljnjega, opozarjajo na PU Kranj. Voznikom zato svetujejo, naj to upoštevajo pri odhodu od doma, saj se bo pričakovan čas vožnje zelo verjetno (zelo) povečal. Ob 15.20 so bili policisti obveščeni še o okvari semaforja v križišču Iskra v Kranja. Ob 15.25 pa sta se oplazila še dva osebna avtomobila na odseku Žabnica – Breg. Ob 16.40 sta v Ratečah zaradi prekratke varnostne razdalje trčila dva voznika z osebnima avtomobiloma. Ob 17.20 so policisti obravnavali še trčenje dveh vozil zaradi neprilagojene hitrosti vožnje. Pričakovan čas vožnje se bo zelo povečal K večjim zastojem sta prispevala tudi zaprtje priključka Kranj zahod v smeri Karavank in kranjske obvoznice.