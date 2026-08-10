Prometni kolaps v portoroškem zaledju: kaznovani vozniki avtodomov

Policisti so v nedeljo okoli 12. ure na območju Malije v zaledju Portoroža obravnavali močno zgoščen promet, ki je v nekem trenutku tudi povsem zastal, je sporočil Loris Čendak s koprske policijske uprave.

"Na kraju je bilo ugotovljeno, da je bil promet skozi Parecag gost, vendar tekoč, medtem ko je bila cesta v Maliji ob 12.55 popolnoma blokirana zaradi več avtodomov in prikolic," je pojasnil.

Dodal je, da so v postopku obravnavali tuje voznike, stare 56, 34, 49 in 69 let, ki so kršili omejitve uporabe javne ceste, namenjene lokalnemu prometu. Vsi so poravnali globo.