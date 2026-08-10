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Črna kronika

Prometni kolaps v portoroškem zaledju: kaznovani vozniki avtodomov

Koper, 10. 08. 2026 12.43 pred 2 urama 1 min branja 59

Avtor:
D.L.
Avtodomi in počitniške prikolice so povsem zatrpali cesto, posredovala je policija.

Promet skozi Malijo, kjer sicer lahko vozi le lokalno prebivalstvo, je v nedeljo povsem zastal. Zaradi avtodomov in prikolic, ki jih tam sploh ne bi smelo biti, je bila cesta blokirana. Policija je oglobila več tujih voznikov.

Avtodom (slika je simbolična)
Avtodom (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Policisti so v nedeljo okoli 12. ure na območju Malije v zaledju Portoroža obravnavali močno zgoščen promet, ki je v nekem trenutku tudi povsem zastal, je sporočil Loris Čendak s koprske policijske uprave.

"Na kraju je bilo ugotovljeno, da je bil promet skozi Parecag gost, vendar tekoč, medtem ko je bila cesta v Maliji ob 12.55 popolnoma blokirana zaradi več avtodomov in prikolic," je pojasnil.

Dodal je, da so v postopku obravnavali tuje voznike, stare 56, 34, 49 in 69 let, ki so kršili omejitve uporabe javne ceste, namenjene lokalnemu prometu. Vsi so poravnali globo.

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KOMENTARJI59

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Uporabnik1921539
10. 08. 2026 15.26
avtodom?Prikolice?Na lokalni cestici?Kazen do neba!
Odgovori
+3
3 0
Pajki
10. 08. 2026 15.25
Veliko se vozim s kamperjem, trenutmo sem npr na Svedskem. V tujini je vse lepo označeno, kam s kamperjem ne smeš. Višina in širina ulice… v Sloveniji je slabo označeno, zato se to lahko hitro pripeti. Kdor vozi kamper, to ve
Odgovori
+0
1 1
spam1
10. 08. 2026 15.34
ZELO jasno je označeno. Ampak Nemca navigacija pripelje do znaka. Nemec se ustavi, pogleda znak, pogleda navigacijo, ki mu kaže naravnost, in nadaljuje pot.
Odgovori
+1
1 0
brac
10. 08. 2026 15.13
niso bili vsi kaznovani:))
Odgovori
+3
3 0
simurgh
10. 08. 2026 15.09
Zanima me, koliko je bila ta globa v EUR. Če 50€, potem ni čudno, da si upajo kršit pravila. Oglobite jih za 500€ (brez popusta, če plačaš v 8. dneh) pa da vidimo.
Odgovori
+3
4 1
Animal_Pump
10. 08. 2026 15.15
200 eur je kazen...
Odgovori
0 0
Animal_Pump
10. 08. 2026 15.15
je tabla tam..in lepo piše. Ampak ljudje ne znajo brat očitno...
Odgovori
+3
3 0
clox
10. 08. 2026 15.17
Prenizka, mora bolet. 1500-2000 eur je primerna za prvo kršitev, 15000-20000 za drugo.
Odgovori
-1
1 2
dark Cat
10. 08. 2026 15.08
Đizus kk clanek spet🤦
Odgovori
+1
2 1
Celjan78
10. 08. 2026 14.59
Vrtovec naj takoj odstopi!
Odgovori
+2
6 4
royayers
10. 08. 2026 14.57
razen vinjete, nimamo od teh turistov nic. samo guzvo, na avtocesti, na pokalnih cestah. terensko delo je nemogoce, skratka kaos
Odgovori
+11
11 0
Sandokkan
10. 08. 2026 15.07
Če bi bilo V Sloveniji kaj lepega za turiste,bi se tudi v slo ustavili. Tako pa samo tranzit!!
Odgovori
-1
4 5
simurgh
10. 08. 2026 15.10
Če ti ne vidiš nič lepega, zakaj se ne preseliš na lepše?
Odgovori
+1
3 2
kokicas
10. 08. 2026 14.55
Glavne prometne žile države naj bi bile avtoceste ampak so zamašene in da se kolone vlečejo čez Col v obe smeri ni normalno in skrb uvbujajoče za naprej
Odgovori
+9
9 0
followme
10. 08. 2026 15.09
To mi je jasno. Ni mi pa zakaj ce ze obnavlajo zakaj ne delajo 3 pas. Raje robnike protihrupne ograje itd....
Odgovori
+2
2 0
pager
10. 08. 2026 15.43
stric od onega zna samo protihrupne ograje delat, tretji pas mu še ne gre, zato se ne dela...
Odgovori
0 0
Ponent
10. 08. 2026 14.51
Logično da iščejo bližnjice, če je kompletna država en sam zastoj! Ceste porihtajte že enkrat banda, samo kazni znate pisat.
Odgovori
+10
11 1
Duff
10. 08. 2026 14.50
Največja težava je v tem, da so cesto šared - izola skinli iz Google Maps. Posledično navigacija sama vodi turiste po teh poteh. Jaz ko štartam v Kortah in grem za KP, če dam v google maps pot me vodi: - najprej proti podpadni (Ali Korte - Lucija - odvisno od gužve na cesti) - potem za nožed - lucija - malija - Lucija - spodnji šared - belveder - gažon mimo baredov - šele potem obupa in pelje po glavni cesti Šared - Izola Ne razumem kdo je ta pametnjakovič, ki je EDINO cesto po kateri se lahko dejansko vozijo turisti legalno, skinu iz Google Maps. Kako naj sploh turist ve kje gre lahko? Niso oni krivi. Tokrat res ne. Kje bi mi vozli če bi bili na njihovem mestu? Lih tukaj kjer oni...
Odgovori
+2
2 0
vkp
10. 08. 2026 14.55
to ni pravično do ponudnikov gostinskih in turističnih nastanitev na teh poteh, saj jih turisti sploh ne morejo obiskati
Odgovori
-3
0 3
tech
10. 08. 2026 15.06
Lahko vozi v koloni in se počasi premika naprej. Če pa gre tvegat kar nekam, naj se sprijazni s posledicami.
Odgovori
+2
2 0
Kucel
10. 08. 2026 14.50
Spremeniti navigacije. Izbris vse lokalnih in regionalnih cest. Pusti se samo glavne in avtoceste. Tujec, ki ne pozna kraja in poti ga navigacija v primeru zastoja na izolski obvoznici preusmeri na šared. In tako vse ostale in nastajajo zastoji. Vsak, ki ne pozna kraja sledi navigaciji.
Odgovori
+1
2 1
Duff
10. 08. 2026 14.53
Oni so za točno ta hrib naredili kontra (ni mi jasno zakaj). Izbrisali glavno cesto in pustili stranske, po katerih je promet dovoljen samo lokalncem.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
10. 08. 2026 14.39
Primorci od vedno priviligirani.
Odgovori
-4
3 7
boyman
10. 08. 2026 14.35
Pa kaj pomagajo globe? Pac je poravnal globo. Domacini pa niso mogli voziti po cesti. Za take zadeve bi moral bit odvzem vozniske in vsakemu domačinu denarna odskodnina na njegov račun. Tko se dela ,da se zadeva reši.sicer se nebo. Ne tu ne nikjer.
Odgovori
-2
2 4
jedupančpil
10. 08. 2026 15.28
tam je 3/4 vikendov ki niso od primorcev
Odgovori
0 0
pingvinislo5
10. 08. 2026 14.34
ko nastane zastoj na AC ali državnih cestah.... Lokalne ceste kar naenkrat preplavijo tujci, ker imajo vsi prižgan google maps, ki jim svetuje obvoz... Mi pa stojimo v kolonah.
Odgovori
+2
2 0
tech
10. 08. 2026 14.27
Banana država, ki jo vodijo opice. Slabšo selekcijo kot jo imamo na vodstvenih mestih in stroko, ki ureja urbanizacijo ne bi mogli imet. Če bi na cesti izbirali naključno ljudi, dvomim da bi imeli slabše urejeno infrastrukturo. Najbolj žalostno je, da teh egoistov v tranzitu niti ni možno omejit.
Odgovori
+3
4 1
energetik10
10. 08. 2026 14.36
jaz pravim ali je nesposobnost ali korupcija. Drugega ni. Žal je kar oboje.
Odgovori
+2
2 0
biggie33
10. 08. 2026 14.18
Kako naj tujec ve, da je cesta samo za lokalni promet?? A je znak tudi v angleščini?? Malo grdo je to..
Odgovori
-11
3 14
juventina10
10. 08. 2026 14.20
nima kaj vozit skozi stara naselja s cestami širokimi med dvema hišama,ko lahko gre mimo samo eno vozilo in se nimaš kam umaknit.imajo čas,grejo na morje in naj lepo vozijo v koloni kot vsi ostali turisti.
Odgovori
+7
13 6
Fluxx
10. 08. 2026 14.28
Znaki so po celi evropi isti....
Odgovori
+7
8 1
OmniLiberalec42
10. 08. 2026 15.08
Meni so bili od vedno te "samo za lokalni promet" znaki čisto mimo. Lokalno glede na kaj? Državo? Mesto? Ulico? Še več, če se nahajam v tej okolici, sem v avtu na cesti, torej sem lokalni promet, mar ne?
Odgovori
+1
1 0
Ricinus
10. 08. 2026 14.10
Na take točke bi morali namestiti kamere in pošiljati piložnice vsem prekrškarjem. Tudi in predvsem tistim, ki živijo v notranjosti Slovenije pa so vzeli KP registrske tablice in se potem obnašajo kot domačini
Odgovori
+3
5 2
Artechh
10. 08. 2026 14.12
Ne mors, tydi ce bi imel bazo tablic. kaj pa ce gre kdo na obisk?
Odgovori
+0
2 2
Ricinus
10. 08. 2026 14.14
Imaš prav, torej redarji, policije je škoda za tako rutinsko nalogo
Odgovori
+1
1 0
skuripanda burns
10. 08. 2026 14.16
Tu na Dolenjskem vidim veliko KP tablic, pa ne verjamem, da so jih vzeli namenoma zato, da bi se "obnašali kot domačini" na Primorskem... Me pa zanima, zakaj jih je toliko... Predvidevam, da je nekje iz Primorske kaka lizinška avtohiša, ki prodaja uvožene rabljene avtomobile na lizing in jih registrira lokalno s svojimi KP tablicami?
Odgovori
+3
3 0
slav?ek23
10. 08. 2026 14.36
Nasplošno so avtomobili s primorske bolje "ohranjeni
Odgovori
+1
1 0
slav?ek23
10. 08. 2026 14.37
Ker tam ne solijo cest
Odgovori
+1
2 1
10. 08. 2026 14.42
Fora KP tablic je v zimskih gumah...jih kao ne rabiš montirati, ker si iz Primorske...dokler te policija ne ustavi ali pa narediš"pizd...." v snegu
Odgovori
+2
2 0
Špica
10. 08. 2026 14.44
a s soljo
Odgovori
0 0
vkp
10. 08. 2026 14.53
tam je sol celo leto v zraku :)
Odgovori
+2
2 0
vkp
10. 08. 2026 14.54
tam je sol celo leto v zraku
Odgovori
+1
1 0
AleksanderS
10. 08. 2026 14.07
ja kje pa je andrej ribic - dars ??? aja na jahtici tam okol zadra baje ...
Odgovori
+0
5 5
Ricinus
10. 08. 2026 14.11
Kaj ima DARS z lokalno portoroško cesto?
Odgovori
+2
5 3
juventina10
10. 08. 2026 14.22
ricinus,z lokalno nič,bi pa bila lahko že zdavnaj dokončana 4 km avtocestica od izola_jagodje čez strunjan v lucijo in do meje.
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
10. 08. 2026 14.26
lahko bi bla pa so lokalci prevec zarukani
Odgovori
0 0
Ricinus
10. 08. 2026 14.46
To se pa strinjam in ne vem, zakaj je ta tema čisto potihnila. Žal so največji problemi ponavadi glede poteka trase . Lokalna skupnost bi se po eni strani rada rešila tranzita, po drugi strani ima pa vsak svoje interese glede poteka AC
Odgovori
0 0
BUONcaffee
10. 08. 2026 14.06
Tam pa je ozko. Bravo policisti, da ste naredili red. Še prekrškarje v krožiščih kateri ne nakazujejo smeri je treba kaznovati, pa bo promet bolj tekoč.
Odgovori
+8
10 2
samsara04
10. 08. 2026 14.26
Pa še tiste, ki ne vejo, kaj je pospeševalni pas, prosim.
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
10. 08. 2026 14.02
Evo dobri plačniki denar takoj
Odgovori
+7
7 0
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