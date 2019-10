Prometno nesrečo v Mariboru povzročila 21-letnica, ki je prevozila rdečo luč

Včeraj ob 12.46 se je na Tržaški cesti v Mariboru, v križišču pri trgovini Merkur, zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 69-letni motorist.

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, je nesrečo povzročila 21-letna voznica, ki je vozila iz smeri Bohove proti Mariboru in v križišču ni upoštevala rdeče luči na semaforju. Posledično je trčila v 69-letnega voznika motornega kolesa, ki je pripeljal pravilno z dovozne poti.

Motorist je utrpel tako hude telesne poškodbe, da je umrl na kraju nesreče.

"Oba sta iz okolice Maribora. Vzrok prometne nesreče se raziskujemo. Motorist je na kraju nesreče umrl," nam je sicer včeraj pojasnil pomočnik komandirja Postaje prometne policije Maribor Janko Zrnko in dodal, da voznica ni bila poškodovana.

Na kraju dogodka so posredovali tudi gasilci Gasilske brigade Maribor. Reševalcem so pomagali pri oskrbi žrtve, odklopili akumulator na osebnem vozilu, posuli iztekle tekočine z vpojnim sredstvom in zavarovali kraj nesreče, je poročala Uprava za zaščito in reševanje RS.

Cesta iz smeri Maribora proti Hočam je bila zaradi nesreče popolnoma zaprta slabe tri ure.