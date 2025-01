Prostitucija v nočnem klubu: Slovenca ponujala usluge tujih državljank

Žrtve kaznivih dejanj so bile državljanke Ukrajine, Srbije, Kolumbije, Romunije in Brazilije. Dekleta so se morala izdajati za gostje kluba in plačevati vstopnino, nato pa so proti plačilu moškim strankam kluba nudile spolne storitve.

Konec decembra so novogoriški kriminalisti zaključili preiskavo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije na območju Slovenije in Italije. Med daljšo in obsežno preiskavo so odkrili, da sta dva Slovenca že od leta 2022 pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti enega od nočnih klubov na Goriškem sodelovala pri prostituciji več oseb. Oba sta bila tudi lastnika in zastopnika družbe.

Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, sta osumljenca kriminalno dejavnost poskušala prikriti z legalnim poslom, a kriminalisti so na podlagi izvedbe klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov zbrali dovolj dokazov. Ugotovili so, da se je v nočnem klubu izvrševala zloraba prostitucija in da sta Slovenca pod pretvezo plačila vstopnine v nočni klub pridobivala protipravno premoženjsko korist.

Maja 2024 so kriminalisti opravili tri hišne preiskave, eno s sodelovanjem italijanskih varnostnih organov v italijanski Gorici. Na podlagi zbranih dokazov so na Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije zoper dva slovenska državljana, stara 39 in 45 let, ter pravno osebo (gospodarsko družbo) podali kazensko ovadbo za 11 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije.

Kazensko ovadbo so podali tudi za dve kaznivi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Slednjega je utemeljeno osumljena 50-letna ženska, državljanka Ukrajine, ki biva na območju Slovenije. Ta je namreč neupravičeno preprodajala zdravila, ki vsebujejo prepovedano snov v športu (somatropin).