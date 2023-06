Proti njej je zapeljal 41-letnik, končala pod cesto s hudimi poškodbami

Nesreča se je zgodila v soboto okrog 17.25. Povzročitelj je po ugotovitvah policije 41-letni voznik. Avtomobil voznice je ob trku odbilo pod cesto.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so oba udeleženca prometne nesreče z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti bodo skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva 41-letnega povzročitelja prometne nesreče kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.