'Proti vam je bil sprožen sodni postopek': spet krožijo lažna sporočila

Med uporabniki so znova začela krožiti lažna in zlonamerna sporočila, ki jih v imenu Policije pošiljajo spletni goljufi.

"V najnovejši različici "sodnega poziva" je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek, zlorabljena pa sta tudi uradna znaka Europola in Ministrstva za pravosodje," opozarjajo na Policiji in uporabnike pozivajo, naj se na tovrstna sporočila ne odzovejo.

Kot dodajajo, v zadnjih nekaj letih zaznavajo veliko tovrstne generične pošte, ki jo spletni goljufi, navadno iz tujine, pošiljajo na večje število elektronskih naslovov z namenom vzpostavitve stika. "V nadaljevanju pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo od prejemnikov pridobiti denarna sredstva."

Z zlorabo imen in simbolov javnih institucij želijo poslano sporočilo prikazati kot verodostojnejše in s tem prejemnika prestrašiti, da bi se dejansko odzval in jim v nadaljnji komunikaciji nakazal denarna sredstva, še opozarjajo.