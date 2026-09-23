'Proti vam je bil sprožen sodni postopek': spet krožijo lažna sporočila

Med uporabniki so znova začela krožiti lažna in zlonamerna sporočila, ki jih v imenu Policije pošiljajo spletni goljufi.
"V najnovejši različici "sodnega poziva" je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek, zlorabljena pa sta tudi uradna znaka Europola in Ministrstva za pravosodje," opozarjajo na Policiji in uporabnike pozivajo, naj se na tovrstna sporočila ne odzovejo.
Kot dodajajo, v zadnjih nekaj letih zaznavajo veliko tovrstne generične pošte, ki jo spletni goljufi, navadno iz tujine, pošiljajo na večje število elektronskih naslovov z namenom vzpostavitve stika. "V nadaljevanju pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo od prejemnikov pridobiti denarna sredstva."
Z zlorabo imen in simbolov javnih institucij želijo poslano sporočilo prikazati kot verodostojnejše in s tem prejemnika prestrašiti, da bi se dejansko odzval in jim v nadaljnji komunikaciji nakazal denarna sredstva, še opozarjajo.
Dopis je sicer že na prvi pogled lažen. Tako so napačno navedeni nazivi institucij, na primer Slovenska nacionalna policija in Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju pregona, Danijel Lorbek pa je podpisan tudi kot vodja neobstoječega Oddelka za boj proti kibernetski kriminaliteti.
Besedilo med kaznivimi dejanji, ki naj bi jih bil naslovnik osumljen, omenja posedovanje in distribucijo otroške pornografije, sum vpletenosti v kriminalne dejavnosti, povezane s pedofilijo, in celo nepooblaščeno distribucijo ekshibicionizma na internetu, česar v slovenskem kazenskem zakoniku nismo našli. Pri tem se sklicuje na 179. in 197. člen kazenskega zakonika. Prvi zajema malomarno zdravljenje in opravljanje zdravilske dejavnosti, drugi pa šikaniranje na delovnem mestu. Tudi domnevno zagrožene kazni 75 tisoč evrov slovenska zakonodaja ne predvideva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.