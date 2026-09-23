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'Proti vam je bil sprožen sodni postopek': spet krožijo lažna sporočila

Ljubljana, 23. 09. 2026 07.54 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
D.L.
Lažno sporočilo v imenu policije

Policija opozarja pred zlonamernimi sporočili, ki jih v njenem imenu pošiljajo prevaranti. Že na prvi pogled lažni dopisi naslovnike obveščajo, da so osumljeni vrste tudi neobstoječih kaznivih dejanj, ter od njih zahtevajo odziv. Kot pojasnjujejo na policiji, želijo goljufi na ta način vzpostaviti stik z žrtvami, nato pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo od prejemnikov pridobiti denarna sredstva.

Med uporabniki so znova začela krožiti lažna in zlonamerna sporočila, ki jih v imenu Policije pošiljajo spletni goljufi.

"V najnovejši različici "sodnega poziva" je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek, zlorabljena pa sta tudi uradna znaka Europola in Ministrstva za pravosodje," opozarjajo na Policiji in uporabnike pozivajo, naj se na tovrstna sporočila ne odzovejo.

Kot dodajajo, v zadnjih nekaj letih zaznavajo veliko tovrstne generične pošte, ki jo spletni goljufi, navadno iz tujine, pošiljajo na večje število elektronskih naslovov z namenom vzpostavitve stika. "V nadaljevanju pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo od prejemnikov pridobiti denarna sredstva."

Z zlorabo imen in simbolov javnih institucij želijo poslano sporočilo prikazati kot verodostojnejše in s tem prejemnika prestrašiti, da bi se dejansko odzval in jim v nadaljnji komunikaciji nakazal denarna sredstva, še opozarjajo.

Lažno sporočilo v imenu policije
Lažno sporočilo v imenu policije
FOTO: Policija

Dopis je sicer že na prvi pogled lažen. Tako so napačno navedeni nazivi institucij, na primer Slovenska nacionalna policija in Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju pregona, Danijel Lorbek pa je podpisan tudi kot vodja neobstoječega Oddelka za boj proti kibernetski kriminaliteti.

Besedilo med kaznivimi dejanji, ki naj bi jih bil naslovnik osumljen, omenja posedovanje in distribucijo otroške pornografije, sum vpletenosti v kriminalne dejavnosti, povezane s pedofilijo, in celo nepooblaščeno distribucijo ekshibicionizma na internetu, česar v slovenskem kazenskem zakoniku nismo našli. Pri tem se sklicuje na 179. in 197. člen kazenskega zakonika. Prvi zajema malomarno zdravljenje in opravljanje zdravilske dejavnosti, drugi pa šikaniranje na delovnem mestu. Tudi domnevno zagrožene kazni 75 tisoč evrov slovenska zakonodaja ne predvideva.

Policija prejemnikom tovrstnih sporočil svetuje:

 

- obravnavajte jih kot vsako drugo neželeno pošto (t. i. spam),

- ne odgovarjajte nanje,

- ne odpirajte nobenih morebitnih priponk oz. priloženih datotek,

- ne klikajte na povezave, navedene v besedilu,

- pošiljatelju ne posredujte nobenih osebnih podatkov, številk bančnega računa, gesel ipd.,

- izbrišite jih iz svojega elektronskega predala,

- dodajte jih na seznam nezaželene pošte,

- v primeru, da bi bili oškodovani, pa to prijavite na najbližji policijski enoti in s sabo prinesite vso razpoložljivo dokumentacijo.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JackRussell
23. 09. 2026 10.53
Pošiljatelj je pravosodno ministrstvo z grbom policije in podpisom generalnega direktorja. Kdo je tu nor da verjame temu. Za take stvari ostaja gumb na tipkovnici z napisom delete.
Odgovori
0 0
Veščec
23. 09. 2026 10.58
zadnje čase,je vse več takih,ki vrjamejo v vse mogoče"čarovnije",ki krožijo po spletu,al pa dobiš kaj po telefonu.Če nisi prepričan,pust pri miru,izbrišeš sporočilo in to je to.Enostavno k pasulj,pa to
Odgovori
0 0
ZIPPO
23. 09. 2026 10.34
Taka sporočila naj raje pošljejo našim politikom.Seznam je dolg .
Odgovori
+3
3 0
Apolonia1
23. 09. 2026 10.11
To je problem za tiste,ki imajo kaj na vesti.Jaz nimam nič in zato,če bi videla kaj takega bi koj zbrisala
Odgovori
+4
4 0
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