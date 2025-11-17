Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Prva želela plačati najem z boni, druga prodati obleko: obe ob več sto evrov

Nova Gorica, 17. 11. 2025 14.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
5

Novogoriški policisti so obravnavali dva primera spletnih prevar. Oškodovankino kartico je spletni goljuf ob domnevnem nakupu oblačil okradel za 888 evrov, medtem ko je druga žrtev prevare nasedla najemu stanovanja s plačilom z elektronskim denarjem. Goljuf jo je oškodoval za 650 evrov.

Včeraj popoldne so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali spletno prevaro, v kateri oškodovanka preko znanega spletnega oglasnika v prodajo nudila dva kosa oblačil. 

Z domnevnim kupcej se je dogovorila za nakup preko znanega ponudnika dostavnih storitev. "Kasneje je oškodovanka prejela povezavo do spletne strani, na kateri je v postopku vnesla svoje osebne podatke ter podatke njene bančne kartice. Neznani storilec je kmalu zatem njeno bančno kartico zlorabil in opravil spletni nakup v višini 888 evrov," so sporočili policisti, ki okoliščine goljufije še preiskujejo.

V soboto je oškodovana oseba na spletni strani socialnega omrežja zasledila oglas za najem stanovanja na Goriškem. V nadaljevanju je preko spletne aplikacije vzpostavila kontakt z neznano žensko glede najema stanovanja in se z njo dogovorila za plačilno najemnine z vrednostnimi boni oz. elektronskim denarjem, ki omogoča plačevanje prek spleta. 

Spletna prevara
Spletna prevara FOTO: Shutterstock

"Oškodovanka je nato kupila trinajst vrednostnih bonov v skupni vrednosti 650 evrov in nato fotografije le-teh posredovala uporabniku socialnega omrežja. Kasneje je oškodovanka ugotovila, da je bila žrtev spletne prevare," so drugi primer goljufije opisali policisti, ki nadaljujejo s preiskovanjem. Tudi ta primer goljufije Policija še preiskuje.

nova gorica policija spletna prevara oškodovanka kartica
Naslednji članek

Voznik izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovornjak, na kraju umrl

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bor99
17. 11. 2025 16.18
pa kakoooooooooooooooooo
ODGOVORI
0 0
rogla
17. 11. 2025 15.58
+0
Vodnik je zapisal: "Sloven'c, um ti je dan /.../. Kaj se je zgodilo (se dogaja), da Slovenci(-ke) ta dar ne koristimo(-jo)?
ODGOVORI
1 1
NeXadileC
17. 11. 2025 15.37
+3
"...in se z njo dogovorila za plačilno najemnine z vrednostnimi boni oz. elektronskim denarjem, ki omogoča plačevanje prek spleta." - Za kaj tukaj gre? Kakšen je to elektronski denar? Kakšni boni?
ODGOVORI
3 0
MasteRbee
17. 11. 2025 16.01
paysafecard?
ODGOVORI
0 0
wsharky
17. 11. 2025 15.32
+1
Darwin?
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330