Prva želela plačati najem z boni, druga prodati obleko: obe ob več sto evrov

Včeraj popoldne so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali spletno prevaro, v kateri oškodovanka preko znanega spletnega oglasnika v prodajo nudila dva kosa oblačil.

Z domnevnim kupcej se je dogovorila za nakup preko znanega ponudnika dostavnih storitev. "Kasneje je oškodovanka prejela povezavo do spletne strani, na kateri je v postopku vnesla svoje osebne podatke ter podatke njene bančne kartice. Neznani storilec je kmalu zatem njeno bančno kartico zlorabil in opravil spletni nakup v višini 888 evrov," so sporočili policisti, ki okoliščine goljufije še preiskujejo.

V soboto je oškodovana oseba na spletni strani socialnega omrežja zasledila oglas za najem stanovanja na Goriškem. V nadaljevanju je preko spletne aplikacije vzpostavila kontakt z neznano žensko glede najema stanovanja in se z njo dogovorila za plačilno najemnine z vrednostnimi boni oz. elektronskim denarjem, ki omogoča plačevanje prek spleta.