Prva želela plačati najem z boni, druga prodati obleko: obe ob več sto evrov

Včeraj popoldne so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali spletno prevaro, v kateri oškodovanka preko znanega spletnega oglasnika v prodajo nudila dva kosa oblačil.
Z domnevnim kupcej se je dogovorila za nakup preko znanega ponudnika dostavnih storitev. "Kasneje je oškodovanka prejela povezavo do spletne strani, na kateri je v postopku vnesla svoje osebne podatke ter podatke njene bančne kartice. Neznani storilec je kmalu zatem njeno bančno kartico zlorabil in opravil spletni nakup v višini 888 evrov," so sporočili policisti, ki okoliščine goljufije še preiskujejo.
V soboto je oškodovana oseba na spletni strani socialnega omrežja zasledila oglas za najem stanovanja na Goriškem. V nadaljevanju je preko spletne aplikacije vzpostavila kontakt z neznano žensko glede najema stanovanja in se z njo dogovorila za plačilno najemnine z vrednostnimi boni oz. elektronskim denarjem, ki omogoča plačevanje prek spleta.
"Oškodovanka je nato kupila trinajst vrednostnih bonov v skupni vrednosti 650 evrov in nato fotografije le-teh posredovala uporabniku socialnega omrežja. Kasneje je oškodovanka ugotovila, da je bila žrtev spletne prevare," so drugi primer goljufije opisali policisti, ki nadaljujejo s preiskovanjem. Tudi ta primer goljufije Policija še preiskuje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.