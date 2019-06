Prve raziskave po požaru tovarne v Podskrajniku niso pokazale večjih nevarnosti

Zaradi požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v Podskrajniku, so danes zaprte šole v Cerknici, Rakeku in v Begunjah. Požar so gasilci po nekaj urah omejili, kljub temu pa je v zrak ušlo veliko dima. Zato so se pristojni odločili, da bodo šolarji doma, zaprt pa bo tudi vrtec v Cerknici.

Kot so opozorili v Civilni zaščiti Cerknica, bo dim v zraku prisoten tudi danes. Okoliške prebivalce zato prosijo, naj imajo zaprta okna in naj ne uživajo zelenjave z vrtov oz. naj jo pred zaužitjem temeljito operejo.

V Fragmatu je zagorelo v četrtek okoli 20. ure. Sprva je ogenj zajel glavni stroj, nato pa se je še požar razširil na skladišče. Prizorišče požara so si že ogledali predstavniki Agencije RS za okolje (Arso), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) in ekološkega laboratorija civilne zaščite.

Požar, ki je uničil celotno proizvodno halo na površini okoli 2000 kvadratnih metrov, viličarja, kombinirani vozili, prikolico za tovorno vozilo in je zajel del zunanjega skladišča, so pogasili gasilci iz 28 prostovoljnih gasilskih društev ter iz treh poklicnih gasilskih enot, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilcem je tudi uspelo ubraniti sosednje objekte.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da bo kraj dogodka obiskala inšpekcija. "Na podlagi analiz obeh mobilnih laboratorijev se bodo odločili, kakšna navodila bodo dali okoliškim prebivalcem, npr. ali naj se vrtci zaprejo." Tudi on namerava obiskati prizorišče.

Gasilci iz IGD Kovinoplastika Lož in pripadniki mobilnega laboratorija ELME so postavili lovilce in pivnike na iztoke meteornih voda v bližnji potok, pripadniki mobilnega laboratorija ELME pa so na kraju izvajali meritve zraka. Zaradi splošne nevarnosti so bile sprožene sirene javnega alarmiranja in objavljeno opozorilo za prebivalce. Gasilci so evakuirali štiri prebivalce iz bližnjega stanovanjskega objekta in zaposlene iz bližnjega podjetja. Obveščene so bile vse pristojne službe, vzpostavljen je bil občinski štab civilne zaščite. Med intervencijo je policija zaprla širše območje okoli kraja požara. V požaru ni bilo poškodovanih.

Pohvale gasilcem za odlično opravljeno delo

"Skupina, ki je bila imenovana po nesreči v Kemisu – sicer malo pozno, ampak nikoli ni prepozno –, je tudi tokrat odreagirala, čeprav je naš mandat potekel že po Kemisu. Izkušnje iz Kemisa, Ljutomera in Straže so dobrodošle in tukaj poteka stvar tako, kot mora potekati. Mislim, da je tu zadostno število ljudi, ki se bodo odločili, kaj in kako naprej," je dejalSrečko Šestan, poveljnik civilne zaščite RS.

Ocenil je, da je bila že prva reakcija gasilcev odlična, saj je bil požar v dveh urah omejen. "Pohvalil bi celotno organizacijo, vodjo intervencije in vse ostale, ki sodelujejo v procesu. Prepričan sem, da bomo z ukrepi pravočasni in ne bo večjih posledic za zdravje in okolje."