Prvi na prizorišču požara: 'Iz dima so se videle le še noge'

Kot opisuje 32-letni Jasmin Delagić, ki je deset let zaposlen v vojski, sicer pa stanovalec sosednjega bloka, ki je bil na prizorišču med prvimi, se je vse dogajalo izjemno hitro."Ob polnoči sem prišel na parkirišče pred blokom in videl, da nekaj poka in gori. Ko sem spoznal, da gre za požar, sem se odločil, da z zvonjenjem opozorim prebivalce, da se evakuirajo. Ljudje so bili zbegani, spraševali so, kaj se dogaja. Ko so me spustili v blok, sem počakal na policiste. Na kraju sta bila že kmalu policist in policistka, ki sem ju spustil v blok. Takoj sta se odpravila v blok. Ko so začeli ljudje prihajati iz stavbe, sem se odločil, da grem preverit, ali kdo potrebuje pomoč."

'Iz dvigala stopil gospod v hudih opeklinah'

Kot pripoveduje, je v tistem trenutku iz dvigala stopil gospod, ki je bil v hudih opeklinah: "Pomagal sem mu, kolikor sem lahko. Spodbujal sem ga, žal pa pri sebi nisem imel ničesar, s čimer bi ga lahko oskrbel."

Ko so prišli ljudje, ki so ga lahko oskrbeli, se je Delagić povzpel v višja nadstropja: "V šestem nadstropju sem v dimu našel policista, ki se je nadihal dima, saj je bil precej časa v zgornjih nadstropjih stavbe. Videla sva, da iz stanovanja, v katerem gori, še ni prišla gospa, a sva se pogovarjala o tem, ali morda ni prenevarno nadaljevati. Takrat je prišel še mlajši fant, s katerim sva se odločila, da greva na pomoč do gospe. Nadaljeval sem po hodniku in nekje na polovici so se iz dima videle samo noge. Gospo sem hitro prijel in odpeljal iz stavbe. Na kraju so takrat že bili policisti in gasilci. Na prizorišče je prišel tudi kombi civilne zaščite."