Prvi pijan za volan že dopoldne, drugi pijan povzročil nesrečo

Včeraj popoldan se je v Dolenji vasi pri Krškem zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena štiri vozila. Kot so sporočili s PU Novo mesto, je nesrečo povzročil 50-letni voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v kolono treh vozil, ki so ustavila na cesti, ker je pred njimi voznik zavijal levo. V nesreči se je lažje poškodoval voznik, v vozilo katerega je trčil povzročitelj in potnica v njegovem vozilu. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligramov alkohola. Policisti ga bodo kazensko ovadili na pristojno tožilstvo.

Že dopoldan pa so črnomaljski policisti med kontrolo prometa v Semiču ustavili voznika in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 32-letnik, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,54 miligramov alkohola. Policisti so mu vozilo zasegli, o kršitvah pa so seznanili sodišče, so še sporočili s PU Novo mesto.