Prvoobtoženi organiziranja prostitucije na Celjskem zavrnil očitke iz obtožnice

Tožilec Aljaž Britvič očita Jožetu Canku in še štirim soobtoženim, da so od oktobra leta 2017 do avgusta lani preslepili več ukrajinskih državljank. Obljubljali naj bi jim delo barskih plesalk, jih pripeljali v Slovenijo, nastanili v nočni lokal v Medlogu pri Celju in jih silili v prostitucijo, s katero naj bi si kot združba ustvarjali zaslužek in si ga nato razdelili. Pri tem naj bi združba uporabljala družbo Esit kot krinko za zaposlovanje deklet.

Poudaril je, da je iz Ukrajine pripeljal 181 deklet in jim uredil delovna dovoljenja. Nekatera dekleta so potem ta dovoljenja podaljšala tudi po 16-krat.

Po njegovih zagotovilih so dekleta delo opravljala skladno s pogodbo o zaposlitvi in prostovoljno. Cank, ki je tudi danes vztrajal pri zagovoru, ki ga je podal med preiskavo, je tudi pojasnil, da je bil v sporu z lastnikom nočnega lokala v Celju."Ko je ta moški slišal, da bom odprl nočni lokal v Celju, mi je začel groziti, ker se je bal konkurence. Zaradi groženj sem ga kazensko ovadil," je dejal Cank.

Obdolženi Robert Mramorje prebral svoj zagovor, v katerem je prav tako zavrnil vse očitke tožilstva, medtem ko se Damjan Vindiš, Peter Školnik in Maja Cankniso hoteli zagovarjati. Stečajna upraviteljica družbe Esit Ermina Bender pa se je sklicevala na zagovor iz preiskave.

V petek pa sta bila na celjskem okrožnem sodišču še dva soobdolžena, Ekrem Pobrić in Marjan Soršak, na podlagi priznanja krivde obsojena na pogojni kazni. SodnikMarko Brišnik je tako Pobrića obsodil na enotno kazen 17 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let in stransko denarno kazen 1500 evrov. Soršak pa je obsojen na 14 mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, plačati mora tudi stransko denarno kazen v višini 700 evrov.

Grozi jim do 15 let zapora

Policisti so hudodelsko skupino razkrinkali konec avgusta lani, ko so opravili več hišnih preiskav. Takrat so odvzeli prostost šestim ljudem, od tega sta dva ostala v priporu, poleg Canka še Mramor. Gre za stare znance policije, ki so jih policisti v preteklosti že obravnavali.

Obtoženi so kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi v obliki hudodelske združbe, zaradi česar jim grozi do 15 let zapora.