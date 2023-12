Psa mešanca napadla in ugriznila že tri mimoidoče, izsledili ju še niso

Policisti so ta teden obravnavali več napadov dveh psov mešancev med Lokavcem in Ajdovščino, so sporočili s PU Nova Gorica.

Prvi se je zgodil v ponedeljek okoli 22. ure. 50-letna državljanka Slovaške je hodila v smeri Lokavca, ko sta s polja pritekla psa in jo napadla. Pri tem sta jo ugriznila v predel stegna in goleni.

Drugič sta na napadla naslednji dan ob 16.30 na kolesarski stezi na približno istem kraju. 28-letno kolesarko je eden od psov ugriznil v desno nogo.

Še tretjič pa sta psa v bližini ajdovskega letališča okoli 22.15 ure skočila na 31-letno Lokavčanko. Eden od njiju jo je ugriznil v gleženj leve noge in jo z gobcem držal, zaradi česar je ženska padla po tleh.

Vse napadene ženske so pomoč poiskale v ajdovskem zdravstvenem domu, kjer so jim rane oskrbeli.

Policija opozarja tako pešce kot kolesarje, ki se bodo še nahajali na tem območju, da psa še nista izsledena. "S strani policistov sta sicer bila opažena, vendar jih niti delavcu zavetišča, niti policistom specialne enote niso uspeli ujeti in oziroma uspavati, saj se jim niso uspeli dovolj približati. Slednji so bili na kraj pozvani, ker so napadi eskalirali v taki meri, da je njihova pomoč nujno potrebna," so sporočili.

Gre za psa mešanca, eden od njiju je večji, s črno oziroma temnorjavo daljšo dlako, drugi pa je nekoliko manjši, svetlo rjave dlake.