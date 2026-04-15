Psa napadla ovce in dve pokončala

V soboto sta bila policista Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor napotena na območje Malečnika, kjer je občan prijavil, da sta dva neznana psa vstopila v ograjen prostor in napadla njegove ovce ter dve tudi pokončala, so zapisali na PU Maribor.

Na podlagi opisa psov je patrulja pregledala bližnjo in širšo okolico kraja dogodka. Med kontrolo na območju Zrkovcev sta policista opazila dva psa, ki sta ustrezala podanemu opisu. Ker ju nista uspela sama ujeti, sta o dogodku obvestila azil za živali, so zapisali na Policiji.

V sodelovanju z njimi so nato ujeli enega od njiju in ugotovili, kdo je njegov lastnik. V nadaljevanju so ugotovili, da je isti lastnik tudi skrbnik drugega psa.

Zoper lastnika oziroma skrbnika psov bodo uvedli hitri postopek zaradi suma kršitve določil Zakona o zaščiti živali.