Črna kronika

Psa napadla ovce in dve pokončala

Maribor, 15. 04. 2026 07.33 pred 1 uro 1 min branja 4

Ne.M.
Na območju Malečnika sta dva psa napadla čredo ovc, pri čemer sta dve tudi pokončala. Policisti so ju po opisu izsledili in ujeli, nato pa našli še njunega lastnika.

Ovce ob ograji
FOTO: Bobo

V soboto sta bila policista Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor napotena na območje Malečnika, kjer je občan prijavil, da sta dva neznana psa vstopila v ograjen prostor in napadla njegove ovce ter dve tudi pokončala, so zapisali na PU Maribor.

Na podlagi opisa psov je patrulja pregledala bližnjo in širšo okolico kraja dogodka. Med kontrolo na območju Zrkovcev sta policista opazila dva psa, ki sta ustrezala podanemu opisu. Ker ju nista uspela sama ujeti, sta o dogodku obvestila azil za živali, so zapisali na Policiji.

V sodelovanju z njimi so nato ujeli enega od njiju in ugotovili, kdo je njegov lastnik. V nadaljevanju so ugotovili, da je isti lastnik tudi skrbnik drugega psa.

Zoper lastnika oziroma skrbnika psov bodo uvedli hitri postopek zaradi suma kršitve določil Zakona o zaščiti živali.

Quatflow
15. 04. 2026 09.16
No evo, pa ni bil volk ali medved.
rogla
15. 04. 2026 08.58
Lastnika dobro oglobiti! Pes se ne sme samostojno (brez lastnika) gibati! Pes mora biti na povodcu in z nagobčnikom!
victini
15. 04. 2026 08.58
En kuza je ofce jeo
jutri_pa_res
15. 04. 2026 08.26
Uuu, to bo pa lastnika kar koštalo...Globa + odškodnina...
