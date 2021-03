Psa v Srbiji do smrti pogrizla štiriletnika

Tragičen dogodek se je po poročanju Telegrafa.rs zgodil v naselju Senta v torek med 20. in 21. uro. Štiriletnega fantka sta napadla rotvajler in doga ter ga hudo pogrizla.

Okoliščine napada še niso znane. Ni povsem jasno, ali se je tragedija zgodila v hiši ali na dvorišču, a neuradno naj bi šlo za domača psa, otrok pa naj ne bi bil pod nadzorom.

Nesrečnega fantka so sprejeli v Zavod za zdravstveno varstvo otrok in mladine v Vojvodini, kjer so ga poskušali oživljati, a je bilo prepozno. "Otroka smo sprejeli v zelo težkem stanju. Poskušali smo z reanimacijo, a žal nismo bili uspešni," so sporočili iz bolnišnice.

Po neuradnih informacijah Telegrafa je imel deček hude poškodbe, zaradi katerih je izgubil veliko krvi.

Ogled kraja dogodka se je začel malo pred 23. uro, so povedali na PU Kikinda. "Reševalci so po prihodu na kraj dogodka ugotovili, da ima otrok hude telesne poškodbe, zaradi katerih je bilo ogroženo njegovo življenje," so povedali na policiji.

Odgovorne bodo kazensko ovadili, so še dodali.