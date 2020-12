Psička odšla od doma, vrnila se je s prestreljeno tačko

Murskosoboške policiste so v ponedeljek obvestili o psički, ki jo je neznanec ustrelil v zadnjo tačko. Psička je namreč od doma odšla na ulico in od tam neznano kam, ko se je čez nekaj časa vrnila domov, pa je lastnica opazila, da šepa in krvavi iz tačke. "Pristojna služba je ugotovila, da je bila ustreljena z zračno puško,"so sporočili s PU Murska Sobota.

Policisti okoliščine sicer še preverjajo, a hkrati opozarjajo, da je treba imeti pse na javnih mestih na povodcu, če je pes nevaren, mora imeti tudi nagobčnik. Doma pa je treba poskrbeti, da pes sam ne more zapustiti kraja, saj je vsakršno odgovornost prevzema skrbnik.