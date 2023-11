Psihiatrična klinika žrtev spletne prevare

Vodstvo klinike je takoj, ko je odkrilo goljufijo, o tem obvestilo ministrstvo za finance, Banko Slovenije in Policijo ter podalo ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja s področja finančnih goljufij, so zapisali v sporočilu za javnost. Uvedli so tudi izredni strokovni nadzor in bodo ugotovitve posredovali Policiji.

Psihiatrična klinika sicer po njihovih navedbah izvaja predpisane in tudi dodatne varnostne ukrepe s področja kibernetske ter spletne varnosti.

Ob tem še opozarjajo, da je za spletno goljufijo odgovorna kriminalna združba, ki naj bi prek računa v portugalski banki v zadnjem času oškodovala več subjektov.