Ptujski policisti občanu med drugim zasegli orožje

Ptujski policisti PP Ptuj so včeraj, 15. junija, opravili hišno preiskavo pri občanu, za katerega so sumili, da poseduje orožje brez orožnih listin. Pri njem so res našli več kosov strelnega in prepovedanega orožja, za katerega občan ni imel ustreznih orožnih dovoljenj, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Pri njem so našli tudi posušene rastlinske delce in ročno zvite cigarete. Ker so domnevali, da so prepovedana droga, so mu jih zasegli, so pojasnili s PU Maribor.

Po pridobljenih strokovnih mnenjih bodo policisti izdali odločbe o prekršku, ker je občan kršil določila Zakona o orožju in Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ter zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so še sporočili s PU Maribor.