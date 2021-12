Ptujski policisti zasegli več kot 400 pirotehničnih izdelkov, tudi prepovedanih

Policisti policijske postaje Ptuj so ugotovili, da je oseba v bližini Srednješolskega centra Ptuj uporabila pirotehnični izdelek kategorije F3. Za to vrsto pirotehničnih izdelkov je sicer po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) prepovedana prodaja, posest in uporaba.

Med postopkom so policisti nato 18-letniku iz okolice Ptuja zasegli kar 307 pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in 182 pirotehničnih izdelkov kategorije F3. Policisti bodo moškemu zaradi kršitve 48. člena ZEPI izdali odločbo o prekršku.