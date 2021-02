Pijan z avtomobilom bežal pred policisti

Nekaj minut pred polnočjo sta policista v Seči opazila osebni avtomobil, ki je pospešeno pripeljal mimo. Zapeljala sta za njim in ga poskušala zaustaviti s signalnimi lučmi, medtem pa je iz smeri Lucije pripeljala druga policijska patrulja. Voznik avtomobila je nato ustavil na parkirišču in poskušal pobegniti.

Kljub večkratnim pozivom, naj se ustavi, tega ni upošteval. Ko so ga policisti dohiteli, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ker je bilo očitno, da je pijan. V litru izdihanega zraka je imel 0,60 miligramov alkohola. Prestopnik se z rezultatom ni strinjal, zato so mu odredili strokovni pregled, ki ga je opravil v izolski bolnišnici.

Ker se je gibal na javnem kraju v času med 21. in 6. uro, je prav tako kršil odlok o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Zaradi prekrškov so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Na kraju so mu policisti izdali plačilni nalog zaradi neupoštevanja ukaza in izrekli opozorilo ter podali obdolžilni predlog.