Med trojico, ki je serijsko kradla, tudi 20-letnik s pogojno zaporno kaznijo

Trojici so konec prejšnjega tedna odvzeli prostost. Ugotovili so, da je 20-letnik zaradi istovrstnih kaznivih dejanj že prestajal pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo, zato so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku na Okrožno sodišče Krško. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Osumljenci so letos na območju Posavja in Dolenjske vlamljali v poslovne prostore. "Storilci so vlamljali v nočnem času in iz objektov kradli denar, mobilne telefone in tobačne izdelke. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da so v začetku januarja vlomili v poslovne prostore na območju Rake in ukradli denar in hitre srečke. Prav tako so v isti noči vlomili v prodajalno v Podbočju, kjer so zaradi sprožitve alarmne naprave pobegnili," so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.