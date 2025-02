Pustovanja: ne pozabite na varnost in zdravje

Policija med drugim ljudem priporoča tudi samozaščitno ravnanje, izogibanje odročnim krajem in neosvetljenim delom ulic. Obiskovalci prireditev naj bodo pozorni, če jih kdo spremlja ali jim sledi, še posebej v maskah. V takšnih primerih naj pristopijo do najbližjega policista ali pokličejo na telefonsko številko 113, svetujejo.

"Policisti bodo ljudem dajali nasvete, navodila in opozorila in mi bi želeli, da se udeleženci teh ukrepov na terenu poslužujejo in jih upoštevajo. Le skupaj bomo namreč uspeli zagotavljati najvišji nivo varnosti na tovrstnih dogodkih," je pozval Rojs.

V pustnem času bo policija na kraje številčnejših zbiranj napotila večje število policistov, ki bodo skupaj s pristojnimi državnimi ali občinskimi organi, nosilci javnih pooblastil, zasebno varnostnimi subjekti in zdravstvenimi službami skrbela za najvišji nivo varnosti ljudi, njihovega premoženja in zdravja, je v današnji izjavi za javnost sporočil vodja oddelka za javni red in mir v upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Boris Rojs.

Izvajanje posameznih ukrepov pa pričakujejo tudi od organizatorjev prireditev. Kot je spomnil Rojs, se skladno z zakonom o javnih zbiranjih od organizatorjev pričakuje, da bodo prireditev pravočasno prijavili na pristojno policijsko postajo. Za obsežnejše prireditve, tako na odprtih kot zaprtih območjih, pa je treba pridobiti tudi dovoljenja upravne enote, še posebej v primerih odprtega ognja, bližine vode, uporabe predmetov, ki lahko ogrozijo življenje in zdravje ljudi. Dovoljenje upravne enote je potrebno tudi za prireditve, na katerih je pričakovati več kot tri tisoč udeležencev.

Organizator lahko na posameznem območju vzpostavi tudi red, ki prepoveduje uporabo mask in torej lahko od udeležencev zahteva, da maske snamejo, je izpostavil Rojs. Če udeleženec takšnim navodilom ne bi želel slediti, mu lahko varnostnik prepove vstop, v primeru nadaljnjega neupoštevanja ukrepov pa o tem obvesti policijo. Zoper takšno osebo lahko policija ukrepa z globo v višini med 200 in 400 evri, kot tudi drugimi ukrepi za vzpostavitev javnega reda in miru.

Rojs je ob tem še opozoril, da nošnja mask ni dovoljena med vožnjo, prepovedani so vsi predmeti, ki preprečujejo ali zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje okolice ter zmanjšajo obvladovanje vozila. Globa v primeru kršitve znaša 250 evrov in tri kazenske točke.

Policija prav tako opozarja na prepoved uživanja alkoholnih pijač in drugih psihoaktivnih snovi pred in med vožnjo. "Globe in sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi so visoke in odsvetujemo tovrstno ravnanje. Predlagamo, da vozniki oziroma obiskovalci teh dogodkov uporabijo druge, primernejše oblike prevoza na zabave in z njih," je dejal Rojs.

Udeleženci pa bodo po njegovih besed največ storili že s tem, da bodo upoštevali okvirne nasvete policistov in drugih pristojnih služb. "Le skupaj bomo dosegli najvišjo možno stopnjo varnosti za vse udeležence na teh rajanjih in nenazadnje tudi za dobro vzdušje, zaradi česar se bomo na teh krajih družili," je sklenil Rojs.