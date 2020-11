Racmana iz Kanade deportirali na podlagi priseljenske zakonodaje

Sergeja Racmana so iz Kanade deportirali na podlagi priseljenske zakonodaje. Na Letališče Jožeta Pučnika, kjer so ga prevzeli slovenski policisti, so Racmana z letalom pripeljali preko Istanbula. Predali so ga v sodno pridržanje v koprski zapor, kjer čaka na odločitev sodnika.

Sergeja Racmana so slovenski pravosodni organi iskali z mednarodno tiralico zaradi suma sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvrševala kazniva dejanja zlorabe prostitucije. Konec avgusta so ga v kanadski Ottawi prijeli v postopku, povezanem s prometom. Med postopkom so ugotovili, da je iskan, nakar so s slovenskimi organi stekli postopki o predaji.

icon-expand Kriminalistični svetnik Pavel Jamnik FOTO: Bobo

Kriminalistični svetnik Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Pavel Jamnik ni želel potrditi, da je oseba, ki so jo prevzeli od kanadskih kolegov, zares Racman, je pa iz opisa okoliščin mogoče sklepati, da gre zanj. Po Jamnikovih besedah je slovenska policija preko svoje enote za ciljno iskanje oseb že vsaj nekaj mesecev, preden je prišlo do aretacije v Kanadi, ugotovila, da se oseba nahaja v Kanadi, ni pa imela točnega naslova, zato jim kanadska policija ni mogla pomagati. Osebo je nato kanadska policija prijela, ko je med postopkom, povezanim s prometom, ugotovila, da je zanjo razpisana tiralica. Po aretaciji so slovenski policisti skupaj s pravosodnimi organi v Kanado poslali vso potrebno dokumentacijo. "Ker so postopki v zvezi z izročitvijo po mednarodnih tiralicah nekoliko daljši, posebej v primeru Kanade, ki s Slovenijo nima podpisane pogodbe o izročanju, je tudi na podlagi želje aretiranega, da se čim prej vrne v Slovenijo, prišlo do odločitve, da se predaja izvede kot izgon na podlagi priseljenske zakonodaje," je dejal Jamnik.

icon-expand Sergej Racman FOTO: Bobo

Prevoz iz Kanade v Slovenijo je po njegovih besedah organizirala Kanada. Potekal je z letalom preko Istanbula do Letališča Jožeta Pučnika, kjer so ga v sredo ob 18.40 prevzeli slovenski organi pregona in ga ob 21. uri izročili v zaporu v Kopru. V koprskem zaporu je Racman trenutno v sodnem pridržanju. V nadaljevanju ga bo zaslišal preiskovalni sodnik, ki bo po Jamnikovih besedah odločil, kako naprej.