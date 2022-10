Radeljski policisti med hišno preiskavo zasegli konopljo in orožje

Radeljski policisti so pri hišni preiskavi, ki so jo minuli torek na podlagi sodišča izvedli v stanovanjski hiši na območju Radelj ob Dravi, našli dva večja, dobro opremljena, prirejena prostora, namenjena gojenju konoplje, ter prostor, namenjen sušenju te rastline.

V prostorih, namenjenih gojenju konoplje, so našli 1.200 sadik konoplje, visoke med 10 in 45 cm, ki so bile nasajene v lončkih. Zasegli so še 487 posušenih rastlin konoplje in večjo količino posušenih delcev konoplje. Prav tako so zasegli opremo in pripomočke za gojenje konoplje. Vrednost zasežene prepovedane droge bi v primeru prodaje na trgu presegla 40.000 evrov, so pojasnili na PU Celje.

Policisti so med hišno preiskavo našli še orožje, za katero osumljena nista imela dovoljenja. Gre za dve vojaški puški in protitankovsko mino. Orožje so zasegli, so sporočili s PU Celje.