Radenci: policist in občan moškega rešila iz goreče hiše

Z dejanjem sta pokazala veliko mero požrtvovalnosti in poguma in moškemu rešila življenje, so sporočili s PU Murska Sobota. Moški, ki je bil še pri zavesti, je bil zaradi težav z dihanjem odpeljan v bolnišnico.



"Ugotovljeno je bilo, da se je moški zaklenil v hišo in zanetil požar. Kasneje, ko je bil moški že na dvorišču pred hišo, pa je prišlo tudi do eksplozije," so dodali policisti.

Zaradi požara in eksplozije je nastala materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okrog 30.000 evrov. Po vseh zbranih podatkih bo zoper moškega podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.