Raketa zanetila požar na balkonu stanovanja v Kopru

Koprske policiste so v soboto, okoli 22.30, obvestili o požaru v stanovanju v Kopru. Policisti so ugotovili, da je na balkon 74-letne lastnice stanovanja padlo pirotehnično sredstvo, raketa, ki je zanetila požar. Ta se je nato razširil še na nadstrešek stanovanja, balkonska vrata stanovanja in zavese. Kot so sporočili s PU Koper, je osmodilo tudi fasado večstanovanjske hiše ter polkna okna drugega stanovanja.

"Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. V požaru nihče ni bil telesno poškodovan," so dodali na PU Koper.