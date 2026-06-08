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Črna kronika

Ranjeni 'Rus' po incidentu pod Šmarno goro razkril svojo stran zgodbe

Ljubljana, 08. 06. 2026 19.32 pred 28 minutami 2 min branja 45

Avtor:
Danica Jovanović
Streljanje pod Šmarno goro

Po incidentu v lokalu pod Šmarno goro, kjer se je pet moških steplo, odjeknili pa so tudi streli, se je na družbenem omrežju oglasil slovenski borec mešanih borilnih veščin Aleksandr Drabinca – bolj znan pod vzdevkom Rus, ki je bil v obračunu ranjen. Razkril je, da sta ga krogli zadeli v obe nogi.

Vrt sicer mirne družinske restavracije pod Šmarno goro je bil v petek zvečer prizorišče obračuna med petimi moškimi.

Kot je razvidno s posnetka, je moški, slovenski borec mešanih borilnih veščin Aleksandr Drabinca, bolj znan pod vzdevkom Rus, pristopil do četverice in enega izmed moških udaril. Sledil je intenziven pretep, kmalu zatem so se zaslišali streli.

Preberi še Pretep pred streljanjem: Obračunali s pestmi, leteli so stoli

V času spopada je bila restavracija polna, v njej je bilo tudi več zaposlenih, pripovedujejo lastniki.

Lastniki restavracije pred kamero niso želeli stopiti, so pa zatrdili, da gre za osamljen primer. Dodajajo, da so zaradi petkovega incidenta zgroženi in da z vpletenimi nimajo nikakršne povezave.

Po streljanju se je pretep nadaljeval. Po terasi so leteli stoli, slišale so se kletvice.

Na kraj je kmalu prispela policija, a so se vsi vpleteni razšli še pred njenim prihodom. Po spopadu je Drabinca na družbenih omrežjih razkril, da sta ga krogli zadeli v obe nogi. V eni je krogla šla skozi maščobno tkivo brez poškodb, razen estetskih. Pri drugi pa je krogla rahlo oplazila mišico in šla skozi nogo brez večjih poškodb, čeprav bi lahko poškodovala mišice, koleno, kost, arterijo in podobno. Ob tem je dodal, da se je k sreči težjim poškodbam izognil zaradi majhnega kalibra in ker ga varuje bog.

Policisti novih informacij o primeru ne razkrivajo, saj preiskava še poteka, so pa pojasnili, da do današnjega popoldneva prostosti niso odvzeli nobenemu od vpletenih.

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KOMENTARJI45

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jure112
08. 06. 2026 20.51
Slovenec? Malo morgen. Na vlak pa domov.
Odgovori
0 0
PEACEMAKER
08. 06. 2026 20.50
Rus je vzdevek drgač je ukrajinec kaj je vžigate alpski ....c. ...
Odgovori
+2
2 0
Korošec77
08. 06. 2026 20.50
Saj človek bo zgleda moral najprej, ko se vsede v gostilni ali zunanji terasi gostilne prej pomisliti, kje se vsede, da te morebiti krogla ne oplazi. Ljudje kar s pištolami hodijo v gostilne ali kaj. Posnet je storilec, ampak Policija pa nič, sploh ni v priporu. Kakšen znak to dajete ljudem, kakšno sporočilo, Policija zbudi se. Mar nimamo Šutarjevega zakona, je bil zaman sprejet..... verjetno. Kolikor berem se na Dolenjskem še vedno mirno strelja, krade, grozi.
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+1
1 0
Infiltrator
08. 06. 2026 20.49
Prepotentna balkanjada se kar naj med sabo potolče ...To so vsi v povezavah sami mafijci ....
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
08. 06. 2026 20.48
Legenda
Odgovori
+2
3 1
Celjan78
08. 06. 2026 20.43
Takoj ko je nova vlada, si kriminalci spet upajo!
Odgovori
-1
3 4
Stojadina-sportiva
08. 06. 2026 20.47
Upokojenega kmeta, ki so se ga trije zaščiteni lotili si pa pozabil a??
Odgovori
+1
1 0
štrekeljc
08. 06. 2026 20.42
Rus, če nočeš biti tepen, ne začenjaj pretepa!
Odgovori
+0
2 2
2fast4
08. 06. 2026 20.39
Rus pricne pretep, vmes poskodujejo tujo stvar, uporabijo strelno orozje in kot da se nic ni zgodilo...razumem, da nihce noce prijavit krsitve ali kaznivega dejanja... pa vendar tu bi se vseeno morale kaksne okoliscine preveriti...
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+5
5 0
JaBas
08. 06. 2026 20.39
Obup, podn!!!! Streljanje sred lokala, polnega gostov, POLICIJA pa sploh ne ve kdo je bil???!?!?
Odgovori
+6
7 1
Magenta07
08. 06. 2026 20.41
Balkanizacija
Odgovori
+3
5 2
GhostWithAxe
08. 06. 2026 20.35
Mafijasi kot vidimo so odkrito na polno oborozeni. Nosijo ilegalno orozje vsepovsod. Vlado prosim odpre moznost nosnje varnostnega orozja drzavljanom vkolikor imajo zaupanje drzave in ne saml.ce so.direktno neposredno ogrozeni, se posebej policistom, bivsim policistom, vojakom, bivsim vojakom, vrhunskim sportnim strelcem ki redno tekmujejo itd... Ne moreml vec dovolit da so.med namj oborozeni kriminalci, posteni drzavljani pa so izpostavljeni nevsrnostim. Kaj bi bill.ce bi ti metki zadeli kaksnega otroka v retsavracijk. Kriminalce v zapor.
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+6
6 0
metalika
08. 06. 2026 20.34
No zdaj pa lepo čičat za ene par let. Al pa mesecev..
Odgovori
+5
5 0
96bimBo
08. 06. 2026 20.32
Kaj in kje dela Rus? Varovanje, izterjave na črno?
Odgovori
+4
5 1
Kod.
08. 06. 2026 20.31
Nekam preveč starih znancev ima naša policija
Odgovori
+3
3 0
niktalop
08. 06. 2026 20.30
Balkanska posla.
Odgovori
+4
4 0
Oliguma
08. 06. 2026 20.29
To se pravi..da lahko grem danes v bife..če mi ne boš lepo govoril..te šutnem v obe nogi in mirno grem domov..spat..
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+10
10 0
Raul
08. 06. 2026 20.18
Ja kraljica vstrajno govori,da je ljubljana varno mesto,ali je res??????
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+1
3 2
Celjan78
08. 06. 2026 20.45
Nepismen, pa take pa to!
Odgovori
0 0
biggbrader
08. 06. 2026 20.16
Kaj vseLjubljana nosi !!!
Odgovori
+8
8 0
Slavni
08. 06. 2026 20.15
Imajo na kameri človeka, ki je streljal in gre za poskus umora in povzročanje splošne nevarnosti a do danes še ni priprt svaka čast
Odgovori
+15
15 0
boslo
08. 06. 2026 20.17
Nekdo mora prijaviti....
Odgovori
+4
5 1
Korošec77
08. 06. 2026 20.41
Prijaviti? Se hecaš?? Pa to je ex offo, po uradni dolžnosti. Ogrožal je ne samo v neposrednem napadu določenega človeka, temveč povzročal splošno nevarnost s streljanjem. Če bi umrl otrok, ki bi mu nenatančna krogla vzela življenje, kaj bi ta tepec rekel staršem: ups... ali kaj? Vse te pretepače strpat v pripor, pa naj se hladijo med postopkom.
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+4
4 0
Magenta07
08. 06. 2026 20.42
Vsaka* … dva svaka sta nekaj drugega
Odgovori
+0
1 1
GrizzlyMravlja
08. 06. 2026 20.10
Slovenski borec? ha malo morgen
Odgovori
+18
19 1
manga
08. 06. 2026 20.09
Verjamem da bo Matoz,kateri zelo dobro pozna slovensko kriminalno sceno,bolj učinkovit in da bo prometno policijo spremenil v bolj operativno kot je skrivanje radarjev za žive meje in smetnjake.
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+6
12 6
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