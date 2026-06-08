Ranjeni 'Rus' po incidentu pod Šmarno goro razkril svojo stran zgodbe

Kot je razvidno s posnetka, je moški, slovenski borec mešanih borilnih veščin Aleksandr Drabinca , bolj znan pod vzdevkom Rus, pristopil do četverice in enega izmed moških udaril. Sledil je intenziven pretep, kmalu zatem so se zaslišali streli.

Vrt sicer mirne družinske restavracije pod Šmarno goro je bil v petek zvečer prizorišče obračuna med petimi moškimi.

V času spopada je bila restavracija polna, v njej je bilo tudi več zaposlenih, pripovedujejo lastniki.

Lastniki restavracije pred kamero niso želeli stopiti, so pa zatrdili, da gre za osamljen primer. Dodajajo, da so zaradi petkovega incidenta zgroženi in da z vpletenimi nimajo nikakršne povezave.

Po streljanju se je pretep nadaljeval. Po terasi so leteli stoli, slišale so se kletvice.

Na kraj je kmalu prispela policija, a so se vsi vpleteni razšli še pred njenim prihodom. Po spopadu je Drabinca na družbenih omrežjih razkril, da sta ga krogli zadeli v obe nogi. V eni je krogla šla skozi maščobno tkivo brez poškodb, razen estetskih. Pri drugi pa je krogla rahlo oplazila mišico in šla skozi nogo brez večjih poškodb, čeprav bi lahko poškodovala mišice, koleno, kost, arterijo in podobno. Ob tem je dodal, da se je k sreči težjim poškodbam izognil zaradi majhnega kalibra in ker ga varuje bog.

Policisti novih informacij o primeru ne razkrivajo, saj preiskava še poteka, so pa pojasnili, da do današnjega popoldneva prostosti niso odvzeli nobenemu od vpletenih.