Razbijal in uničeval avtomobile v središču Maribora

Policisti so bili okrog 13.30 obveščeni o tem, da naj bi moški v centru Maribora, v bližini mestnega parka, razbijal in uničeval vozila. Kmalu, kakšnih 10 minut kasneje, so policisti moškega izsledili v bližini.



Ugotovili so, da je 49-letnik osumljen tudi kaznivega dejanja ropa, pred tem naj bi namreč pristopil do dveh moških in domnevno z uporabo nevarnega predmeta zagrozil, zahteval denar in odšel. Moškemu so odzveli prostost, trenutno pa še ugotavljajo okoliščine navedenih kaznivih dejanj. "Po dosedaj zbranih informacijah sta bili na območju poškodovani dve vozili," so še zapisali mariborski policisti.