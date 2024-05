Razbijal po tujem avtu, napihal 2,3 promila, nato grozil policistom

Incident z drugim voznikom se je zgodil na območju Ragovega nekaj po 16. uri v četrtek. Policisti so se hitro odzvali in 48-letnika v Citroenu Berlingo izsledili in ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,12 miligrama alkohola (2,3 promila).

Novomeški policisti so proti 48-letniku nato zaradi neupoštevanja opozoril in ukazov uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Moški je v intervencijskem vozilu razbijal in poškodoval njegovo notranjost. Pijani kršitelj je med postopkom z maščevanjem grozil zdravstvenemu osebju in policistom. "Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog. O kršitvah cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, na pristojno tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi," so zapisali v sporočilu za javnost.