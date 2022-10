Razbil steklo vozila in želel odvzeti torbico, drugi uporabil motilec signala

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so konec septembra moščanski in bežigrajski policisti prijeli dva osumljena vlomov v avto. 43-letnega in 61-letnega osumljenca so privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je za 43-letnika odredil pripor.

43-letni osumljenec je na Šmartinski cesti v Ljubljani na parkirišču čakal, da je oškodovanka zaklenila svoje vozilo, med tem časom pa je z motilcem signala preprečil zaklepanje vozila. Takoj po njenem odhodu je začel pregledovati vozilo pri čemer sta ga zalotila policista in mu odvzela prostost. Na Žalah pa je 61-letni osumljenec opazoval oškodovanko, ki je torbico položila v zadnji del avtomobila in s kraja odšla. Nato je na vozilu razbil steklo in želel odvzeti torbico, vendar je s kraja zbežal, saj so ga pri dejanju opazili občani. Na podlagi opisa prič, so policisti v bližini kraja prejeli osumljenca in mu odvzeli prostost. Oba osumljena sta bila že predhodno obravnavana za več premoženjskih kaznivih dejanj. V naslednjih dneh sta bila oba privedena pred preiskovalnega sodnika, ki je odredil pripor zoper 43-letnika.