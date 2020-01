V obsežni policijski akciji prijeli 40 oseb: eno glavnih skladišč droge naj bi bilo v Ljubljani

Lovke mreže kriminalne združbe, ki so ji na prste stopili policisti, po poročanju portala Jutarnji.hr segajo na Hrvaško, v Slovenijo, Češko, Nemčijo, Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Italijo, Španijo, pa tudi Južno Ameriko in celo Iran.

Dobro usklajeno policijsko akcijo je vodil hrvaški Preiskovalni urad za boj proti korupciji (PNUSKOK), ob pomoči slovenske policije in avstrijskih kolegov. Skozi obdobje dveh let so s prekritimi preiskovalnimi ukrepi tajno snemali telefonske pogovore osumljenih in jim na skrivaj sledili.

Ugotovili so, da člani kriminalne združbe potujejo v Južno Ameriko in Iran, kjer so se najverjetneje dogovarjali za nakup droge. Ta je nato prišla na območje Hrvaške in Slovenije, kjer naj bi jo skladiščili in prodajali. Eno glavnih skladišč naj bi se nahajalo prav v Ljubljani. Drogo naj bi nato razpošiljali na Hrvaško in v BiH ter druge evropske države.