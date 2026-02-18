Razbili mrežo preprodajalcev: 11 oseb pridržali, zasegli 60.000 tablet

V torek so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor v sodelovanju z Europolom, Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter drugimi enotami policijskih uprav zaključili obsežno, dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo.
Razbili so mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je delovala na območju Slovenije, pridržali so 11 oseb, na več lokacijah na območjih policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Kranj pa so opravili več hišnih in osebnih preiskav.
Doslej so zasegli okoli 60.000 tablet, ampul in vial, več vrst prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet. "Ker preiskava še poteka, bi lahko bilo končno število zaseženih snovi tudi višje," sporočajo iz Policijske uprave Maribor.
Osumljeni 57 kaznivih dejanj
"Vsi vpleteni so utemeljeno osumljeni storitve 57 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), kaznivih dejanj proizvodnje in prometa ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti po 183. a členu KZ-1 ter kaznivih dejanj pranja denarja po 245. členu KZ-1," so po preiskavi, v kateri je sodelovalo 100 kriminalistov in policistov, sporočili iz Policijske uprave Maribor.
Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo. Policija trenutno sicer nadaljuje s hišnimi preiskavami in drugimi preiskovalnimi aktivnostmi.
