Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Razbili mrežo preprodajalcev: 11 oseb pridržali, zasegli 60.000 tablet

Maribor, 18. 02. 2026 13.16 pred 15 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Zapora cest

Mariborski kriminalisti so razbili mednarodno kriminalno združbo, ki je preprodajala prepovedane droge, nedovoljene snovi v športu ter zdravila brez dovoljenja. Po državi so opravili več hišnih preiskav in pridržali 11 oseb. Zasegli so tudi približno 60.000 tablet.

V torek so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor v sodelovanju z Europolom, Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter drugimi enotami policijskih uprav zaključili obsežno, dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo.

Razbili so mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je delovala na območju Slovenije, pridržali so 11 oseb, na več lokacijah na območjih policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Kranj pa so opravili več hišnih in osebnih preiskav.

Doslej so zasegli okoli 60.000 tablet, ampul in vial, več vrst prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet. "Ker preiskava še poteka, bi lahko bilo končno število zaseženih snovi tudi višje," sporočajo iz Policijske uprave Maribor.

Osumljeni 57 kaznivih dejanj

"Vsi vpleteni so utemeljeno osumljeni storitve 57 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), kaznivih dejanj proizvodnje in prometa ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti po 183. a členu KZ-1 ter kaznivih dejanj pranja denarja po 245. členu KZ-1," so po preiskavi, v kateri je sodelovalo 100 kriminalistov in policistov, sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo. Policija trenutno sicer nadaljuje s hišnimi preiskavami in drugimi preiskovalnimi aktivnostmi.

prepovedane droge policijska preiskava Maribor združba tablete

Iz tovornih vozil ukradel za več kot 1200 evrov goriva

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
18. 02. 2026 13.33
Čestitke za zaseg prepovedanih in škodljivih drog kriminalcev.Lp
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
95 % staršev otrokovo srečo povezuje s tem
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Izvedela je, da je njena najstniška hči zanosila
Izvedela je, da je njena najstniška hči zanosila
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
moskisvet
Portal
Trening se mora začeti s tem
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534