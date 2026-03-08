Naslovnica
Črna kronika

Razdejali razstavo SD o spolni neenakosti

Ljubljana , 08. 03. 2026 10.09 pred 1 uro 1 min branja 89

Avtor:
A.K.
Uničena razstava SD

Na območju ljubljanske Šiški so v stranki SD pripravili razstavo, ki je opozarjala na spolno neenakost. Isti večer pa so jih pričakali prizori razdejanja. Neznanci so polovico razstave polomili in razmetali.

Kot so potrdili v SD, so včeraj zvečer vandalizirali razstavo glede spolne neenakosti na območju ljubljanske Šiške. Kot so pojasnili, so včeraj postavili razstavo, ki je opozarjala na spolno neenakost. Že ob 21.30 zvečer pa so prejeli obvestilo, da so vandali polomili polovico razstave in jo 'razmetali' po trgu. Kot so pojasnili v SD, je očitno vsebina nekoga zmotila, pri tem pa so povzročili tudi večjo finančno škodo. Razstavo bodo popravili, a vprašanje, kdaj, saj je škoda velika, so še pojasnili. Nepridipravov, ki stojijo za incidentom, še niso prijeli. 

razstava vandalizem ljubljana

Najprej poskusil oropati Pošto, dan kasneje oropal podjetje

KOMENTARJI89

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teleport
08. 03. 2026 11.46
Klasična levičarska poteza,da potem obtožujejo druge.
Odgovori
0 0
Bad Minton
08. 03. 2026 11.45
Če hočete spolno enakost, potem morate takoj ukiniti ženske in moške wc-je ter narediti skupne.
Odgovori
+1
1 0
Pompozni
08. 03. 2026 11.43
Včash je bvo tko. K so možje govorl, so žene u tva gledale pa movčale. Itd
Odgovori
0 0
Greznica
08. 03. 2026 11.35
Sekti se je zmešal ...
Odgovori
+4
5 1
Teleport
08. 03. 2026 11.48
Ti raje glej kmetijo
Odgovori
0 0
Nidani
08. 03. 2026 11.34
Deklta in žene, ob desnuhih nikoli ne bi imele volilne pravice!
Odgovori
+3
5 2
zajfa
08. 03. 2026 11.32
To je očitno samo začetek ... Ženska ne bo z moškim, ki zasluži manj kot ona, oziroma ima nižji status v družbi, kot ona (evolucijska psihologija itd.), hkrati pa na večino dobro plačana delovna mesta (sedeča) "uturijo" (zaradi zagrenjenosti, zamer starejših žensk v javni ustanovi, ki se doma kregajo z možem itd. in moške apriori odstranijo... - negativna selekcija) ženske (razen na sam vrh, tam kjer se je res treba razčetveriti za plačo) in potem imamo ne dvojno, trojno sranje: Moški, ki ne dobijo dela (kljub sposobnostim, izobrazbi itd.) ki bi ga pozicionirala v položaj, da kandidira za spoj z žensko katero si želi; zagrenjene, zamorjene horde žensk, ki se borijo za tistih 5% moških na vrhu in jezne moške, ki bodo svoje frustracije v prihodnosti očitno prenesli na ulico, sploh mlajše generacije, ki imajo manj potrpljenja kot starejše. Da ne govorimo že o tako "več vrednosti" ženske, kot spola (rodi, mati itd.) in prednosti (ne- enakosti) pri ločitvi, na sodiščih (99% žensk sodnic) itd. itd. Čaka nas streznitev stoletja.
Odgovori
+6
6 0
Sl0venc
08. 03. 2026 11.32
Moški, dajmo narediti praznik Dan možev. Zdaj so nam ženske šefice, one imajo vsak dan 8. marec.
Odgovori
+2
5 3
zajfa
08. 03. 2026 11.34
hahaha, res je. :))
Odgovori
+1
3 2
Greznica
08. 03. 2026 11.36
ne poznaš praznik mučenikov? cccccc
Odgovori
+2
3 1
zajfa
08. 03. 2026 11.49
Ta praznik mučenikov je bolj v posmeh moškim, kot kak praznik.
Odgovori
0 0
devlon
08. 03. 2026 11.31
to so napravili tisti, ki se ne sprijaznejo s svojo seksualnostjo. Ostalih ne moti, ker se ukvarjajo s svojimi zivljenji
Odgovori
+5
5 0
Nace Štremljasti
08. 03. 2026 11.29
to so bili podmladki sds,nsi,sls kjer toliko niukega iq kot ga imajo taki podmladki ga nima nobeden,še detelja na njivi ima višjega ane
Odgovori
+2
6 4
Vakalunga
08. 03. 2026 11.28
Čudno, da niso obtožili še Mađarske, fašiste, Avstrijske gojzarje, Mssolinijeve kosajlarje ter Hrvaške Ustaše v Tomsonovem stilu..
Odgovori
+0
3 3
Nidani
08. 03. 2026 11.31
Zakaj? Saj se ve kdo so mazači!
Odgovori
+1
2 1
3320.
08. 03. 2026 11.33
Ali pa Ruse
Odgovori
+3
4 1
Con-vid 1984
08. 03. 2026 11.26
To je ta folk, ki uničuje privat lastnino z grafitiranjem svojih retardizmov,....sedaj karma
Odgovori
+2
3 1
Nidani
08. 03. 2026 11.24
Desnuharska (ne) demokracija, (ne) kultura in nazadnjaštvo...to boste volili?!
Odgovori
+0
7 7
3320.
08. 03. 2026 11.34
Hvala lepa za "napredno" mavričarstvo.
Odgovori
-3
2 5
Nidani
08. 03. 2026 11.37
Mavričasti nikomur ne želijo žalega, medtem ko desnuhi poznajo samo nasilje!
Odgovori
-1
2 3
Pompozni
08. 03. 2026 11.22
Iščem električarja, zidarja in vodovodarja. Pa da ne bo pomote, izključno ženska.
Odgovori
+4
5 1
Nidani
08. 03. 2026 11.27
Ne znaš nič sam? Influencer?
Odgovori
-2
2 4
Pompozni
08. 03. 2026 11.27
To pa zaradi tega, ker so me moški vedno okoli prinesli. Poznate kaj?
Odgovori
+1
2 1
Nidani
08. 03. 2026 11.32
Zna bit, da ni problem v drugih...si pomislil?😅
Odgovori
-2
0 2
Pompozni
08. 03. 2026 11.33
Ni dani...........
Odgovori
+3
3 0
a res je
08. 03. 2026 11.21
"Beseda neenakost pomeni stanje, v katerem si stvari, ljudje ali razmere med seboj niso enaki, so neenakomerni oziroma so nepravično obravnavani. Označuje razlike v vrednosti, pravicah, priložnostih ali položaju, kot so na primer družbena, gospodarska ali dohodkovna neenakost."
Odgovori
+1
1 0
Sl0venc
08. 03. 2026 11.21
Saj je res še vedno spolna neenakost. Ko ženske niso smele imeti službe, so morale biti pokorne možu, zato so rodile velikokrat. Odkar lahko imajo službo, moramo biti mi njim pokorni, one pa rodijo povprečno 1,5 otrok. Nikoli ne bo enakosti, ker ženske in moški nismo enaki. Enaki smo samo po tem, da smo homo sapiens. Zato naj ženske nehajo jokati, da so uboge. Ali pa naj si naredijo lastno državo, v kateri bodo vse delale samo ženske, tudi v tovarnah in rudnikih. To jim pa ne bo všeč, spet bi jokale, da so uboge in da jim nihče ne pomaga.
Odgovori
+3
4 1
abmam
08. 03. 2026 11.18
Se že dogaja, da so moški v neenakopravnem položaju. Ob ločitvi so socialne delavke in sodnice vedno na strani žensk, četudi je bila ženska kriva.
Odgovori
+8
8 0
Sl0venc
08. 03. 2026 11.27
In vedno so na takih sojenjih samo sodnice, nikoli sodniki.
Odgovori
+2
2 0
enaleteca
08. 03. 2026 11.16
Trupli psa in goloba, razdejanje razstave, zloraba Bibica … Hm, samo leve stranke imajo tezave … Da niso to masla privrzencev desnih strank 🤔. Spet ustrahovanje … 🙄
Odgovori
-2
3 5
ThorStorm666
08. 03. 2026 11.15
Zopet narejana umetna afera sdja
Odgovori
+5
7 2
pepe2
08. 03. 2026 11.14
V modernem času imajo moški na splošno manj pravic kot ženske. Borba za "enakost spolov" bi zato moškim lahko dala več pravic oz. jih odvzela ženskam. V mislih imam socialno zakonodajo/skrbništvo nad otroki. Sodna praksa je tukaj hud družbeni problem. Odpreti bi bilo treba temo t.i. "feminicidov" in razlogov zanje v moderni družbi. Potem prispevki za pokojnino, kjer so moški bistveno prikrajšani. Najhujši problem pa je cenzura, saj so določena vprašanja cenzurirana in določene teme prepovedane.
Odgovori
+5
6 1
a res je
08. 03. 2026 11.18
Samo moraš pa priznati, da zaradi materinskega nagona (če izpustim dojenje, ki je v domeni žensk) ženske večinoma boljše poskrbijo za otroke.
Odgovori
+0
1 1
zajfa
08. 03. 2026 11.22
Ne samo tam, povsod je vse močno nagnjeno v prid ženskam. Pojdi kamorkoli po Sloveniji, kjer so "sedeča" delovna mesta, če boš videl-a enega moškega na 100 žensk se primi za gumb.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
08. 03. 2026 11.12
Ženska je prav da je emancipirana in da dobro izgleda, samo da se ne ločuje od tistega za kar je bila postavljena.
Odgovori
+3
4 1
a res je
08. 03. 2026 11.20
Za koga mora dobro izgledati? Z namenom, da jo mož razstavlja kot trofejo, da se drugim moškim cedijo sline?
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
08. 03. 2026 11.26
Saj ni treva da jo gledaš 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
