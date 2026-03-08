Razdejali razstavo SD o spolni neenakosti

Kot so potrdili v SD, so včeraj zvečer vandalizirali razstavo glede spolne neenakosti na območju ljubljanske Šiške. Kot so pojasnili, so včeraj postavili razstavo, ki je opozarjala na spolno neenakost. Že ob 21.30 zvečer pa so prejeli obvestilo, da so vandali polomili polovico razstave in jo 'razmetali' po trgu. Kot so pojasnili v SD, je očitno vsebina nekoga zmotila, pri tem pa so povzročili tudi večjo finančno škodo. Razstavo bodo popravili, a vprašanje, kdaj, saj je škoda velika, so še pojasnili. Nepridipravov, ki stojijo za incidentom, še niso prijeli.