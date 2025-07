Pijani razgrajač kar ni odnehal, policisti so ga nazadnje vklenili in pridržali

Policisti Policijske postaje Maribor I so se včeraj, 10. julija, nekaj minut pred 21. uro, odzvali na klic osebe, ki jih je obvestila o razgrajanju na območju Avtobusne postaje v Mariboru. Med zbiranjem obvestil so ugotovil, da je 32-letni moški udaril 57-letnika, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog po 2. odstavku 6. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1).

A že čez nekaj minut so se morali vrniti nazaj – 32-letnik je namreč pričel žaliti tam zaposleno osebo. Z moškim, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, so opravili razgovor in mu ukazali, naj preneha kršiti javni red. Vendar pa razgrajač tega ni upošteval in z žaljenjem nadaljeval, kljub temu, da so ga policisti opozorili na uporabo prisilnih sredstev. Med tem je pričel tudi groziti. Ker javnega reda niso mogli drugače vzpostaviti, so policisti zoper 32-letnega moškega uporabili telesno silo ter sredstva za vklepanje in vezanje, odredili so mu tudi pridržanje do streznitve. S tem pa si je kršitelj prislužil dodatni plačilni nalog zaradi kršitve določil ZJRM-1, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor.

V okviru policijskega postopka so kršitelju zasegli snov, za katero sumijo, da je prepovedana droga in jo poslali v analizo. "V kolikor se bo snov dejansko potrdila za prepovedano drogo, bo zoper moškega uveden še dodatni prekrškovni postopek zaradi kršitve določil 33. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD)," so še sporočili z mariborske policijske uprave.