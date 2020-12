Razgrajal, napadel policiste in končal v priporu

Kot je pojasnil predstavnik PU Kranj Bojan Kos, so se škofjeloški policisti v ponedeljek popoldan odzvali na prijavo kršitve javnega reda in miru s povzročanjem hrupa, škode in nasiljem v stanovanjskem objektu. Moški se je tudi nedostojno vedel in grozil policistom. Ker se je v intervenciji naposled umiril, so policisti postopek na kraju zaključili, a so se morali že po krajšem času zaradi njegovega drznega in nasilnega vedenja spet vrniti tja.

"Tudi v drugi intervenciji je policistom grozil s smrtjo in nasilno vedenje še stopnjeval, policiste pa je tudi napadel" je sporočil Kos. Policisti so ga zato pridržali, kriminalisti pa so o dejanjih osumljenca zbrali obvestila in ga s kazensko ovadbo privedli na pristojno sodišče, ki je zanj odredilo pripor. Za to dejanje je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do treh let.