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Črna kronika

Razgrajal, poškodoval zaposleno in policistko. Obvladal ga je policijski pes

Kranj, 20. 09. 2026 11.58 pred 33 minutami 2 min branja 17

Avtor:
M.P.
Policijski trak

Kranjski policisti so posredovali zaradi moškega, ki se je znašal nad osebjem enega izmed gostinskih lokalov in v lokalu uničeval inventar. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, kljub njihovem prihodu na kraj pa je 53-letnik z nasiljem nadaljeval. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, posredoval je tudi službeni pes, saj drugače niso mogli odvrniti njegovih napadov z nevarnimi predmeti. Službeni pes je moškega med posredovanjem ugriznil. Med ziranjem obvestil so policisti ugotovili, da je bil moški že pred tem udeležen v prometno nesrečo.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je v sredo popoldan zaradi nasilja enega od gostov gostinskega lokala na območju Kranja posredovalo več patrulj in vodnica službenega psa. Obveščeni so bili, da moški izvaja nasilje nad osebjem in uničuje inventar v prostoru.

Ob prihodu na kraj je 53-letni moški z nasilnim ravnanjem nadaljeval tudi proti policistom in ni upošteval njihovih navodil, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Uporavili so tudi službenega psa, saj drugače niso mogli odvrniti napada na njih z nevarnimi predmeti.

Službeni pes je moškega ugriznil in ga lahko telesno poškodoval. Policisti so mu, kot so sporočili s Policije, nemudoma nudili prvo pomoč, nato pa mu je bila zagotovljena zdravniška pomoč. Moškemu so odvzeli prostost in ga pridržali.

53-letnik je z nasilnimi dejanji eni od zaposlenih v lokalu in policisti vodnici službenega psa povzročil lažje telesne poškodbe. Osumljen je kaznivega dejanja Nasilništva in Preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

V petek so osumljenega s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kranju, ki je na predlog dežurne državne tožilke Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, zanj odredila pripor.

Zagrožena kazen za kaznivo dejanje Nasilništva po prvem in drugem odstavku 296. člena Kazenskega zakonika je do treh let. Za kaznivo dejanje Preprečitve uradnega dejana ali maščevanja uradni osebi po prvem, drugem in tretjem odstavku 299. člena Kazenskega zakonika pa do petih let.

53-letnik predhodno ni bil obravnavan za tovrstna kazniva dejanja.

Policisti so med zbiranjem obvestil ugotovili tudi, da je bil 53-letni pred prihodom v gostinski lokal kot voznik kombija udeležen v prometni nesreči z materialno škodo. V bližini gostinskega lokala je trčil v robnik. Odklonil je preizkus alkoholiziranosti in hitri test na prisotnost prepovedanih drog. Za te prekrške policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

"Vsako nasilno dejanje tako na javnem kraju kot zasebnem prostoru je nedopustno in ga Policija ne bo tolerirala. Zoper vsakega kršitelja bo ustrezno ukrepala! Zagotovimo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja," so ob tem še sporočili s Policijske uprave Kranj.

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policija kranj nasilnež

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KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Matejv1983
20. 09. 2026 12.57
več patrulj ga ni moglo obvladat, obvladal ga je nato pes. Kakšne policaje te mamo to?
Odgovori
0 0
Martinkrpan
20. 09. 2026 12.56
Zagrožena kazen do treh let zapora...!!? Bi mu privoščil najvišjo, kar pa verjetno sploh ne bo. Zapor mislim.
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0 0
Antena
20. 09. 2026 12.55
Elekto šok pa bo padel ko mi a
Odgovori
+1
1 0
Free_Palestine
20. 09. 2026 12.45
Izgleda, da je pes bolj pameten kot policisti.
Odgovori
-1
3 4
IKOSS
20. 09. 2026 12.44
Takšni posamezniki so za okolico izjemno nepredvidljivi in potencialno nevarni! Če k temu dodamo še dejstvo, da se pojavnost in nasilnost tovrstnih incidentov povečuje, ima družba resen problem, ki ga bomo morali ustrezno nasloviti! Očitno namreč je, da sedanji pristop ne prinaša želenih rezultatov, zato bi bilo smiselno razviti novo doktrino za soočanje s omenjeno problematiko. Kdor meni, da to ni potrebno ali, da bi to pomenilo nesorazmernost, se očitno s trenutnim stanjem strinja, prav tako pa nima težav s tem, da sam, ali njegovi bližnji, postanejo morebitna prihodnja žrtev tovrstnih storilcev.
Odgovori
+5
5 0
Nightingale
20. 09. 2026 12.43
Državljan Slovenije...
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+2
3 1
MiliVanili65
20. 09. 2026 12.41
Dobr je skoz prišel. Lahko bi končal mrzel. Tako kot v Ljubljani.
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+3
5 2
Tici 007
20. 09. 2026 12.42
Ti mi pa misli bereš😉
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+2
3 1
r h
20. 09. 2026 12.39
Ustanovit urad za deportacije ali likvidacije.
Odgovori
+7
7 0
Tici 007
20. 09. 2026 12.39
No ja,vsaj zadavili ga niso. Za razliko onega v Ljubljani.
Odgovori
+0
4 4
kokicas
20. 09. 2026 12.38
To itak neve kaj dela ker je na drogi in takih je na tisoče v našem okolju
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+5
6 1
Matejv1983
20. 09. 2026 12.55
to ni opravičilo za njegova dejanja, je vedel prej kaj bo preden je vzel drogo, alkohol...
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0 0
Eli Copter
20. 09. 2026 12.37
Upam, da pes ni bil poškodovan.
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+10
10 0
U1665256761563
20. 09. 2026 12.35
Priden, kuža
Odgovori
+9
9 0
ho?emVšolo
20. 09. 2026 12.33
To pa dela drogica.
Odgovori
+3
3 0
realist135
20. 09. 2026 12.33
Sodišče ga bo oprostilo. Dobil bo še odškodnino od države ker ga je pes ugriznil. Tako je to v deželi na sončni strani Alp. Takšne novice niso primerne za javnost ker so nepomembne. Razgrajača fino s pendrikom po hrbtu, v keho za par mesecev in delo v zaporu. Bo hitro postal zgleden državljan
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+3
6 3
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