Razgrajal, poškodoval zaposleno in policistko. Obvladal ga je policijski pes

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je v sredo popoldan zaradi nasilja enega od gostov gostinskega lokala na območju Kranja posredovalo več patrulj in vodnica službenega psa. Obveščeni so bili, da moški izvaja nasilje nad osebjem in uničuje inventar v prostoru.

Ob prihodu na kraj je 53-letni moški z nasilnim ravnanjem nadaljeval tudi proti policistom in ni upošteval njihovih navodil, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Uporavili so tudi službenega psa, saj drugače niso mogli odvrniti napada na njih z nevarnimi predmeti.

Službeni pes je moškega ugriznil in ga lahko telesno poškodoval. Policisti so mu, kot so sporočili s Policije, nemudoma nudili prvo pomoč, nato pa mu je bila zagotovljena zdravniška pomoč. Moškemu so odvzeli prostost in ga pridržali.

53-letnik je z nasilnimi dejanji eni od zaposlenih v lokalu in policisti vodnici službenega psa povzročil lažje telesne poškodbe. Osumljen je kaznivega dejanja Nasilništva in Preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

V petek so osumljenega s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kranju, ki je na predlog dežurne državne tožilke Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, zanj odredila pripor.

Zagrožena kazen za kaznivo dejanje Nasilništva po prvem in drugem odstavku 296. člena Kazenskega zakonika je do treh let. Za kaznivo dejanje Preprečitve uradnega dejana ali maščevanja uradni osebi po prvem, drugem in tretjem odstavku 299. člena Kazenskega zakonika pa do petih let.

53-letnik predhodno ni bil obravnavan za tovrstna kazniva dejanja.

Policisti so med zbiranjem obvestil ugotovili tudi, da je bil 53-letni pred prihodom v gostinski lokal kot voznik kombija udeležen v prometni nesreči z materialno škodo. V bližini gostinskega lokala je trčil v robnik. Odklonil je preizkus alkoholiziranosti in hitri test na prisotnost prepovedanih drog. Za te prekrške policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

"Vsako nasilno dejanje tako na javnem kraju kot zasebnem prostoru je nedopustno in ga Policija ne bo tolerirala. Zoper vsakega kršitelja bo ustrezno ukrepala! Zagotovimo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja," so ob tem še sporočili s Policijske uprave Kranj.