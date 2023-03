Razgrajal v gostinskem lokalu na Ptuju in v pretepu huje poškodoval gosta

Mariborski policisti so v nedeljo zgodaj zjutraj posredovali v enem izmed gostinskih lokalov na Ptuju. Moški je namreč razgrajal in grozil gostom lokala, z enim od njih pa naj bi se sprl ter ga med pretepom huje poškodoval. Kršitelj je nato s kraja dogodka pobegnil, policisti pa so državljana Belorusije še v jutranjih urah izsledili v Podlehniku in mu odvzeli prostost.

icon-expand Pretep FOTO: Dreamstime Policisti Policijske uprave Maribor so v nedeljo ob 2.36 zjutraj prejeli obvestilo, da je v enem od gostinskih lokalov na Ptuju razgrajal moški in grozil gostom v lokalu. Z enim od njih naj bi se sprl ter ga med pretepom poškodoval. Oškodovanca so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je bil v pretepu hudo poškodovan. Kršitelj je sicer po pretepu s kraja dogodka pobegnil. Policisti so moškega – državljana Belorusije – še v jutranjih urah izsledili v Podlehniku. Odvzeli so mu prostost in mu odredili pridržanje. Zoper tujca bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve povzročitve hude telesne poškodbe po redni poti.