Razgrajal v Kopru, med potjo na policijo izgubil zavest, kasneje pa umrl

Kršitev javnega reda in miru se je v Kopru spremenila v smrt kršitelja. Koprski policisti so skušali umiriti 36-letnega razgrajača, a je ta nadaljeval z agresivnim vedenjem, zato so se morali policisti poslužiti prisilnih sredstev. Med prevozom na policijsko postajo je sicer moški izgubi zavest. Zdravniška ekipa ga je sicer z oživljanjem uspešno reanimirala ter ga nato prepeljala v izolsko bolnišnico, iz katere pa so policiste kasneje obvestili, da je moški umrl. Policisti in kriminalisti zbirajo vse informacije za ugotavljanje okoliščin dogodka, odredili pa so tudi strokovni pregled glede prisotnosti nedovoljenih substanc.