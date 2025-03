Razgrajal v lokalu, se upiral policistoma in ju poškodoval

Zidani Most, 11. 03. 2025 11.11 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Celjski policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali 44-letnega nasilneža, ki se je v lokalu v Zidanem Mostu nedostojno vedel do zaposlene in gostov. Občan se tudi po prihodu policistov ni pomiril.