Razjarjen bik v središču Polzele napadel mimoidočega občana

Pobeglega bika so občani včeraj okoli 15.30 opazili med Podvinom in Polzelo, v bližini križišča za Goro Oljko in nato v središču Polzele, je nadalje povedala predstavnica PU Celje Milena Trbulin. Razjarjena žival se je tam zagnala v občana, ki pa mu je na srečo uspelo pobegniti. "Bik je nato odšel do bližnje kmetije na območju Založ, kjer je v hlevu napadel lastnika, ki se je uspel ubraniti. Iz hleva je nato pobegnil na dvorišče bližnje stanovanjske hiše," je povedala Trbulinova.

Policisti so na kraju stanovalce takoj napotili v stanovanjsko hišo, agresivnemu biku pa so poskušali omejiti gibanje in ga umiriti. "Ker je postajal vedno bolj agresiven in nevaren, so ga bili primorani ustreliti. V streljanju ni bil ogrožen nihče od občanov," je povedala predstavnica celjske policije.

Bik po do sedaj zbranih podatkih ni poškodoval nikogar od občanov: "Do kakšne posamezne poškodbe je morebiti prišlo, ko so se mu občani, ki jih je napadal, umikali in bežali. Bik je škodo povzročil na več ograjah in objektih. O celotni zadevi še zbiramo obvestila," je še zaključila Trbulinova.