Razjasnili okoliščine: kolesar odvzel prednost vozniku motornega kolesa

Kot smo že pisali včeraj, so koprske policiste v četrtek ob 15. uri obvestili o hujši prometni nesreči, ki se je zgodila na lokalni cesti od Bivja proti Bertokom, v kateri sta trčila 20-letni voznik motornega kolesa in 76-letni voznik električnega kolesa.

Kot so sporočili s PU Koper, so policisti z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče ugotovili, da je voznik kolesa vozil po kolesarski poti iz smeri Dekanov. Omenjena pot je s prometno signalizacijo označena kot neprednostna, a je kolesar kljub temu v križišču zapeljal na regionalno cesto proti Bertokom, pri vključevanju pa ni spustil mimo voznika motornega kolesa, ki je vozil proti Bivju.

Voznik motornega kolesa je s prednjim delom motorja trčil v zadnji del kolesa, pri čemer je kolesarja odbilo v levo preko smernega vozišča v obcestni jarek. Motorist pa je po trčenju padel z motorja in poškodovan obležal, motorno kolo pa se je odpeljalo naprej izven vozišča.